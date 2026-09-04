طارق الشناوي يكشف حقيقة مقارنته تامر حسني بـ العندليب

نفي الناقد الفني طارق الشناوي الشائعات والأخبار المغلوطة التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، والتي ادعت إدلاءه بتصريحات تقارن بين الفنان تامر حسني والعندليب عبد الحليم حافظ، أو تفضل الفنانة شادية على كوكب الشرق أم كلثوم.

وأكد الشناوي عبر حسابه الشخصي أن هذه الأقاويل عارية تماماً من الصحة وتتخافى مع العقل والمنطق، مشدداً على أنها حملة بائسة تستغل عدم تأمل الجمهور للحقيقة، وتحدى الشناوي أي طرف يروج لهذه الشائعات بأن يقدم دليلاً أو تسجيلاً صوتياً يثبت صحة هذه الادعاءات.

أزمة طارق الشناوي

من جانبه، سارع الإعلامي محمد شبانة ونشر توضيحاً عبر حسابه تعليقاً على رد الناقد الفني، حيث أكد أن رد طارق الشناوي منطقي للغاية وأنه لا داعي للخوض في رأي لم يصدر عنه بالأساس.

وأعرب شبانة عن اعتذاره للشناوي، مشيراً إلى أنه وقع في "فخ السوشيال ميديا" والشائعات المتداولة قبل التأكد من صحة التسجيلات أو التصريحات المنسوبة للناقد الكبير.

وتأتي هذه الواقعة لنسلط الضوء مجدداً على مخاطر الانجراف خلف الشائعات والأخبار الزائفة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي دون تحري الدقة من المصادر الأصلية. وقد طالب طارق الشناوي المتابعين والجمهور بضرورة فضح الحسابات والصفحات التي تتعمد نشر الكذب والترويج الشائعات بغرض الإساءة وتحقيق التفاعل الزائف.