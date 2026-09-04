قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد معيط: المواطن لن يشعر بتحسن الاقتصاد إلا بشرط.. وهذه روشتة ما بعد الصندوق.. تحسين مستوى معيشة الناس الهدف الأسمى
أشياء داوم عليها النبي قبل النوم .. الإفتاء تحددها بـ7 أمور فهل تعرفها؟
انتهاء فصل الصيف رسميًا هذا الموعد.. ومفاجأة بشأن درجات الحرارة والرطوبة
سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
طارق الشناوي يكشف حقيقة مقارنته تامر حسني بـ العندليب
حسام الغمري يتحدث عن واقعة «عقد قناة السويس» ويكشف آلية إعادة تدوير المعلومات لدى الإخوان
الهلال يعبر الشباب بثنائية ويواصل التحليق في صدارة دوري روشن
الدوري الإنجليزي.. ألكسندر إيزاك يسجل رقما قياسيا مع ليفربول أمام إبسويتش تاون
التقديم رسميًا خلال أيام .. المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقة الإيجار التمليكي
5 ظواهر جوية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
ترامب : أهمية مضيق هرمز ليست كما كانت .. وبدائل جديدة قيد الإنشاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق الشناوي يكشف حقيقة مقارنته تامر حسني بـ العندليب

طارق الشناوي
طارق الشناوي
باسنتي ناجي

نفي الناقد الفني طارق الشناوي الشائعات والأخبار المغلوطة التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، والتي ادعت إدلاءه بتصريحات تقارن بين الفنان تامر حسني والعندليب عبد الحليم حافظ، أو تفضل الفنانة شادية على كوكب الشرق أم كلثوم. 

وأكد الشناوي عبر حسابه الشخصي أن هذه الأقاويل عارية تماماً من الصحة وتتخافى مع العقل والمنطق، مشدداً على أنها حملة بائسة تستغل عدم تأمل الجمهور للحقيقة، وتحدى الشناوي أي طرف يروج لهذه الشائعات بأن يقدم دليلاً أو تسجيلاً صوتياً يثبت صحة هذه الادعاءات.

أزمة طارق الشناوي 

من جانبه، سارع الإعلامي محمد شبانة ونشر توضيحاً عبر حسابه تعليقاً على رد الناقد الفني، حيث أكد أن رد طارق الشناوي منطقي للغاية وأنه لا داعي للخوض في رأي لم يصدر عنه بالأساس. 

وأعرب شبانة عن اعتذاره للشناوي، مشيراً إلى أنه وقع في "فخ السوشيال ميديا" والشائعات المتداولة قبل التأكد من صحة التسجيلات أو التصريحات المنسوبة للناقد الكبير.

وتأتي هذه الواقعة لنسلط الضوء مجدداً على مخاطر الانجراف خلف الشائعات والأخبار الزائفة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي دون تحري الدقة من المصادر الأصلية. وقد طالب طارق الشناوي المتابعين والجمهور بضرورة فضح الحسابات والصفحات التي تتعمد نشر الكذب والترويج الشائعات بغرض الإساءة وتحقيق التفاعل الزائف.

طارق الشناوي العندليب تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الشريحة الموحدة

قرار رسمي من الوزير بإلغاء الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.. من المستفيد؟

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

لبنان: 3 قتلى جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

صورة أرشيفية

شرارة تصعيد جديدة | مسيّرة لحزب الله تستهدف القوات الإسرائيلية .. والجيش يرد جنوب لبنان

رئيس الأرجنتين

الأرجنتين تفرض عقوبات على مشروع نفطي تملكه شركات إسرائيلية

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة وتحذير عاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي
برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي
برج الحمل حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. فرصة جديدة مهنيًا وتحذير عاطفي

برج الثور حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. انفراجة وتحسن في حياتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. مفاجأة في العمل والحب

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحسن في العمل والحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحسن في العمل ورسالة حاسمة في الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحسن في العمل ورسالة حاسمة في الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحسن في العمل ورسالة حاسمة في الحب

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد