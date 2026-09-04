حسام الغمري : الترويج لشائعات الخلافات بمؤسسات الدولة يستهدف إثارة الشكوك

قال الباحث السياسي حسام الغمري إن من بين الأساليب التي تعتمد عليها جماعة الإخوان في حملاتها الإعلامية، الترويج المستمر لروايات تتحدث عن وجود خلافات وصراعات وتصدعات داخل مؤسسات الدولة، إلى جانب الحديث عن تسريبات ومشكلات داخل أجهزتها.



وأوضح الغمري، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهدف من تكرار هذه الروايات هو خلق انطباع لدى المواطن بوجود حالة من الاضطراب والخلاف داخل مؤسسات الدولة، بما يؤدي إلى زعزعة الثقة وإثارة الشكوك.



وأشار إلى واقعة تداول صورة قيل إنها التُقطت من داخل قصر رئاسي، موضحًا أن الهدف من نشر الصورة، لا يقتصر على محتواها أو مكان التقاطها، وإنما يتجاوز ذلك إلى محاولة الإيحاء بوجود شخص داخل مؤسسة الرئاسة يمكنه تصوير مقاطع أو تسريب معلومات.



وأكد أن الترويج لمثل هذه الروايات يأتي ضمن آليات تستهدف صناعة حالة من الشك لدى الجمهور، من خلال تقديم ادعاءات غير موثقة وتكرارها عبر منصات متعددة حتى تبدو وكأنها معلومات متداولة وذات مصداقية.