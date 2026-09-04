شوقي علام: بعض الفتاوى تحتاج إلى آراء أهل التخصص قبل إصدارها

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن من متطلبات الفتوى الدقيقة أن يلجأ المفتي إلى أهل الخبرة في القضايا التي تحتاج إلى معرفة تخصصية، موضحًا أنه ينبغي عليه استدعاء الخبراء وسؤالهم لفهم أبعاد المسألة المطروحة بشكل صحيح.

ما هي متطلبات الفتوى الدقيقة؟

وأشار الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، إلى أن تصور المسألة قد يستغرق وقتًا طويلًا، مؤكدًا أن الفتوى لا يشترط أن تصدر بشكل فوري في نفس الجلسة أو بعدها مباشرة، بل قد تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق.

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن الوقوف على جميع أبعاد القضية قد يستغرق أيامًا أو حتى أشهرًا، بحسب طبيعة المسألة وتشعبها، لافتًا إلى أن هذا التريث يعكس حرص المفتي على تحري الدقة والوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح.