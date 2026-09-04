أهمها فهم السؤال.. شوقي علام يوضح أركان الفتوى

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الركن الأول في الفتوى يتمثل في الفهم الدقيق للسؤال، موضحًا أن هذا الفهم لا يتحقق إلا عبر مجموعة من الإجراءات الأساسية التي ينبغي على المفتي الالتزام بها.

ما هي أركان الفتوى؟

وأوضح الدكتور شوقي علام خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن أول هذه الإجراءات هو الاستماع الجيد للمستفتي، وتركه يعرض سؤاله كاملًا دون مقاطعة، حتى يتمكن المفتي من استيعاب كافة تفاصيله وأبعاده.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الخطوة الثانية تتمثل في التأكد من مدى فهم المفتي للسؤال فهمًا صحيحًا ودقيقًا ومحيطًا بجميع جوانبه، مشيرًا إلى أنه إذا تبين له أن الصورة لم تكتمل بعد، فعليه أن يطرح عددًا من الأسئلة التي تساعد في توضيح الواقعة بشكل أدق.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن هذه الأسئلة تُعد وسيلة ضرورية لفهم حقيقة المسألة المعروضة، وتمكين المفتي من تصورها تصورًا صحيحًا، بما يعينه على إصدار الفتوى المناسبة المبنية على إدراك كامل للواقعة.