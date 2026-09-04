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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يعبر الشباب بثنائية ويواصل التحليق في صدارة دوري روشن

الهلال السعودي
الهلال السعودي
عمرو مصطفى

واصل فريق الهلال انطلاقته القوية في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على نظيره الشباب بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.

الهلال يعبر الشباب بثنائية ويواصل التحليق في صدارة دوري روشن

وفرض التعادل السلبي نفسه على مجريات الشوط الأول، في ظل محاولات من جانب الفريقين لهز الشباك، إلا أن دفاعات الهلال والشباب نجحت في الحفاظ على نظافة مرماهما حتى نهاية الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني، نجح الهلال في كسر حالة التعادل، بعدما تمكن سيرجي سافيتش من تسجيل الهدف الأول، قبل أن يضيف زميله روبن نيفيز الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليحسم الزعيم المواجهة لصالحه.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الشباب عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

تشكيل الهلال أمام الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: متعب الحربي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، محمد محزري.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سامرفيل، سلطان مندش، أولي واتكينز.

الهلال دوري روشن الشباب الهلال السعودي سيرجي سافيتش

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