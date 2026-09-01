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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أشياء داوم عليها النبي قبل النوم .. الإفتاء تحددها بـ7 أمور فهل تعرفها؟

أشياء داوم عليها النبي
أشياء داوم عليها النبي
أمل فوزي

لعل هناك أشياء داوم عليها النبي قبل النوم وحيث إننا لازلنا في شهر مولد النبي -صلى الله عليه وسلم - لذا ينبغي زيادة الحرص على اتباع هديه الشريف والمتمثل في سننه ، والتي قد لا يعرفها البعض بل ويستهين بها آخرون، ومن بينها سنن النوم الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وتأتي تحت عنوان أشياء داوم عليها النبي قبل النوم ، ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة.

أشياء داوم عليها النبي قبل النوم

حدد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أشياء داوم عليها النبي قبل النوم ، قائلاً: أن هناك سبعة أشياء كان يفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل النوم، بحسب ما ورد في الأثر، كما أنها تعد من السنن المهجورة التي يغفل عنها الكثيرون.

وأوضح «عثمان» عن أشياء داوم عليها النبي قبل النوم ، أن هذه السنن السبع أو أشياء كان يحرص عليها رسول الله  -صلى الله عليه وسلم - قبل النوم ، هي:

1- كان النبي يتوضأ قبل الدخول للنوم.
2- كان يسلم على أهل بيته قبل النوم.
3- كان ينام على جانبه الأيمن.
4- كان يضع يده تحت خده الأيمن.
5- كان يذكر الله قبل نومه.
6- كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما : " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" ثم يمسح بها جسده.
7- كان يقرأ آية الكرسي، وأخر آيتين من سورة البقرة.

دعاء قبل النوم

1- « باسمك اللهم أموت وأحيا » رواه البخاري.

2- «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظهـا بما تحفظ بـه عبـادك الصـالحين » رواه البخاري ومسلم .

3- « اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفر لها ، اللهم إني أسألك العافية » رواه مسلم .

4- «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك » ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي ، ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده.

5- « اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت » رواه البخاري ومسلم.

6- «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي » رواه مسلم.

7- «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، إقض عنا الدين وأغننا من الفقر » رواه مسلم.

8- «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم » رواه أبو داود والترمذي .

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