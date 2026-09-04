القومي للمرأة يهنئ جيهان البطوطي باختيارها في تشكيل المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى المستشارة جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطي، بمناسبة اختيارها ضمن تشكيل المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، بموجب القرار رقم 107 لسنة 2026، الصادر عن المستشار مجدي علي قاسم سلامة، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بهذا الاختيار، مؤكدة أن المستشارة جيهان البطوطي تمثل نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، ويأتي اختيارها تقديرًا لخبراتها وكفاءتها المهنية، وثقة في قدرتها على تحمل المسؤولية والإسهام في دعم منظومة العدالة.

وأشارت إلى أن تولي المرأة المصرية مواقع المسؤولية في مختلف مجالات العمل القضائي يعكس ما حققته من تقدم مستحق، وما أثبتته من قدرة على المشاركة الفاعلة في تطوير منظومة العدالة، متمنية للمستشارة جيهان البطوطي دوام التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.