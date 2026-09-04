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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ بطلات مصر المتوجات في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»

المجلس القومي للمرأة يهنئ بطلات مصر المتوجات في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»
المجلس القومي للمرأة يهنئ بطلات مصر المتوجات في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»
أمل مجدى

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى بطلات مصر، بمناسبة الإنجازات التي حققنها خلال مشاركتهن في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» بإيطاليا، والتي شهدت تألقًا لافتًا للرياضة النسائية المصرية في عدد من الألعاب الفردية والجماعية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن ما حققته البطلات المصريات يجسد ما تتمتع به المرأة المصرية من إرادة وعزيمة وقدرة على المنافسة وتحقيق الإنجاز، مشيرة إلى أن هذه النجاحات تمثل مصدر فخر وإلهام للأجيال الجديدة من الفتيات، وتؤكد أهمية الطموح والعمل والاجتهاد في تحقيق النجاح والتميز، متمنية لهن مزيدا من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا فى المحافل الرياضية الاقليمية والدولية.

وحققت بطلات مصر خلال منافسات الدورة، عددا من الميدالية المتنوعة، ما بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، في إنجاز يعكس تنوع وتألق الرياضة النسائية المصرية في عدد من الألعاب الفردية والجماعية.

وتأتي هذه النتائج، ضمن الحصاد المتميز للبعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، حيث أنهت مصر مشاركتها بإجمالي 58 ميدالية متنوعة، بواقع 23 ذهبية و16 فضية و19 برونزية، لتحتل المركز الخامس في الترتيب العام والأول عربيًا.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية المرأة أمل عمار

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