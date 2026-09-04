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43 راميًا ورامية يمثلون مصر في بطولة العالم للأطباق المروحية بالبرتغال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

43 راميًا ورامية يمثلون مصر في بطولة العالم للأطباق المروحية بالبرتغال

بطولة العالم للأطباق المروحية بالبرتغال
بطولة العالم للأطباق المروحية بالبرتغال
أ ش أ

تشارك مصر في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية 2026، التي تستضيفها مدينة براجا البرتغالية، ببعثة تضم 43 رامياً ورامية، في أكبر مشاركة مصرية بتاريخ بطولات العالم للأطباق المروحية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات البطولة إلى جانب نخبة من الرماة والراميات من مختلف دول العالم، حيث يتضمن برنامج المنافسات كأس الرئيس (President Cup)، والجائزة الكبرى (Grand Prix)، ونهائي بطولة العالم، وسط منافسة قوية من أكثر من 12 دولة في مختلف الفئات.

وتضم البعثة المصرية عدداً من أصحاب الخبرات الطويلة في منافسات الأطباق المروحية والبطولات الدولية، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة والصاعدة، بما يوفر فرصة مهمة للجميع لخوض منافسات عالمية قوية واكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بأفضل المستويات الدولية.

تأتي المشاركة الكبيرة في إطار استراتيجية الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، لدعم منتخب الرماية وتوسيع قاعدة المشاركة الدولية، مع منح العناصر الشابة فرصاً حقيقية للتواجد في المحافل الكبرى والاستفادة من خبرات الرماة أصحاب التجارب الدولية.

من جانبه، أكد حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن مشاركة مصر بـ43 رامياً ورامية تمثل محطة مهمة، باعتبارها أكبر بعثة مصرية تشارك في بطولة عالم للألعاب المروحية.

وقال حسني إن هذا العدد يعكس التطور الذي تشهده الرماية المصرية واتساع قاعدة الممارسين، مؤكداً أن الاتحاد يحرص على توفير فرص الاحتكاك الدولي لمختلف العناصر، خاصة الشباب، إلى جانب الاستفادة من خبرات أصحاب الخبرة.

وأضاف أن البطولة تمثل اختباراً قوياً للرماة والراميات المصريين أمام نخبة المشاركين عالمياً، متمنياً التوفيق لجميع أفراد البعثة وتقديم مستويات تليق باسم مصر.

وتستعد البعثة المصرية لخوض منافسات كأس الرئيس والجائزة الكبرى وبطولة العالم على مدار فاعليات البطولة، وسط تطلعات إلى تقديم مشاركة قوية ومشرفة للرماية المصرية في المحفل العالمي.

بطولة العالم للرماية مصر الأطباق المروحية 2026 مدينة براجا البرتغالية

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