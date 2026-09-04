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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري : التعاون التكنولوجي بين مصر والصين يفتح مرحلة جديدة في العلاقات

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

قال الإعلامي مصطفى بكري إن التعاون المتنامي بين مصر والصين في مجال التكنولوجيا يمثل خطوة مهمة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الشراكة لم تعد تقتصر على المصانع والاستثمارات التقليدية.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التعاون المصري الصيني امتد إلى مجالات متقدمة تشمل البيانات والرقائق والذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات من شأنها أن تؤثر في شكل القوة الاقتصادية والتكنولوجية عالميًا خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لمصر، بما تمتلكه من قناة السويس وإطلالة على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب قربها من أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، يجعلها شريكًا مهمًا بالنسبة للصين.

وأشار إلى إمكانية تحول مصر إلى منصة للصين في مجالات التصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مؤكدًا أهمية مشروعات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في بناء بنية تحتية قادرة على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات.

ولفت بكري إلى أن إنشاء مراكز البيانات وحده لا يكفي لتحقيق الاستفادة الكاملة من التطور التكنولوجي، مشددًا على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري والعلماء والجامعات والشركات القادرة على تحويل التكنولوجيا إلى منتجات وربطها بالصناعة والاقتصاد.

مصطفى بكري مصر والصين مجال التكنولوجيا

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