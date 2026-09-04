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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"شي جين بينج": الصين مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في مجال الطاقة والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد

"شي جين بينج": الصين مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في مجال الطاقة والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد
"شي جين بينج": الصين مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في مجال الطاقة والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد
أ ش أ

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج استعداد بلاده للعمل مع روسيا لمواصلة تعميق التعاون في مجال الطاقة، والحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والإمداد في قطاع الطاقة، في ظل التعديلات العميقة التي يشهدها مشهد الطاقة العالمي.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها شي، اليوم /الجمعة/، إلى المنتدى الثامن للأعمال الصينية الروسية في مجال الطاقة، المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وأشار شي إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى الـ30 لإقامة الشراكة الاستراتيجية للتنسيق بين الصين وروسيا، والذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

وقال إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا في العصر الجديد حافظت، في ظل الأوضاع الدولية المعقدة والمتغيرة، على تطورها بمستوى مرتفع، كما حقق التعاون الثنائي في مجال الطاقة نتائج مثمرة أسهمت بشكل كبير في تعزيز التنمية المشتركة للبلدين، وأصبحت نموذجًا للتعاون القائم على المنفعة المتبادلة.

وأكد أن مشهد الطاقة العالمي يشهد تعديلات عميقة تتداخل خلالها الفرص مع التحديات، مشيرًا إلى استعداد الصين للعمل مع روسيا لمواصلة تعميق التعاون في مجال الطاقة.

كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى المنتدى.

الرئيس الصيني شي جين استعداد بلاده للعمل مع روسيا تعميق التعاون في مجال الطاقة الحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة

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