تنزانيا تعلق رحلاتها إلى موسكو .. أول شركة أجنبية تستجيب لتحذير زيلينسكي من "سماء غير آمنة"

أعلنت الخطوط الجوية التنزانية اليوم الجمعة تعليق رحلاتها الجوية إلى روسيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران أجنبية تتخذ هذه الخطوة على خلفية تصاعد التوتر في الحرب الأوكرانية.

وقالت الشركة في بيان نشرته على فيسبوك: "تود شركة طيران تنزانيا المحدودة ATCL إبلاغ عملائها الكرام والجمهور العام بأن الرحلتين TC422 وTC423 بين دار السلام وموسكو معلقتان مؤقتاً اعتباراً من 4 سبتمبر 2026".

وأرجعت الشركة القرار إلى "تقييم روتيني للمخاطر في بيئة التشغيل على طول المسار"، مؤكدة أن "اعتبارات السلامة تحظى دائماً بالأولوية على الاعتبارات التجارية".

تعويضات وإعادة حجز للمتضررين

وأوضحت الناقلة الوطنية التنزانية أنها ستقدم استرداداً كاملاً أو إعادة حجز مجاني للمسافرين المتأثرين على تاريخ أو مسار بديل.

وطلبت من الركاب التواصل عبر البريد [email protected] أو الهاتف +255748773900، أو من خلال وكلاء السفر.

وأضافت: "نواصل مراقبة الأوضاع بالتشاور مع السلطات المختصة، وسنعلن عن استئناف الخدمات بمجرد أن يدعم التقييم ذلك".

تحذير زيلينسكي يشعل المخاوف في سماء روسيا

جاء قرار التعليق بعد أيام من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن "أيام الأمان في الأجواء الروسية قد ولّت".

ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله يوم الثلاثاء إن أوكرانيا قد "تغرق الأجواء الروسية بالطائرات بدون طيار" رداً على تصعيد موسكو للهجمات على كييف ومدن أخرى.

وأشار إلى أنه رغم عدم استهداف الرحلات المدنية، فإنه "لا مكان لها في سماء تعجّ بالطائرات المسيّرة".

الأمم المتحدة وشركات طيران أخرى ترفع مستوى الحذر

ودعت منظمة الطيران المدني الدولي ICAO التابعة للأمم المتحدة أعضاءها يوم الأربعاء إلى ضمان سلامة الطائرات المدنية، بعد إبلاغ أوكرانيا المنظمة رسمياً بأن المجال الجوي الروسي "غير آمن".

وحذرت المنظمة في بيان من أن أنظمة الأسلحة بعيدة المدى، والطائرات بدون طيار، والتشويش على أنظمة الملاحة، والدفاعات الجوية المتقدمة باتت تشكل تهديدات مباشرة للطيران المدني.

وتزامن ذلك مع اضطرابات في مطار موسكو الرئيسي يوم الأربعاء، وفق بيانات موقع Flightradar24، وإعلان شركات أخرى إجراءات مماثلة.

وقالت "فلاي دبي" إنها "تراقب الوضع عن كثب وتعدل جداول الرحلات حسب الضرورة"، بينما أعلنت شركة "بيجاسوس" التركية إلغاء بعض رحلاتها إلى روسيا لأسباب "فنية وتشغيلية" دون مزيد من التفاصيل.