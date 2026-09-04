أوقاف الغربية تعلن افتتاح مسجد قباء بكنيسة دمشيت التابعة لمركز طنطا

أعلنت مديرية أوقاف الغربية. اليوم عن إفتتاح مسجد قباء بكنيسة دمشيت التابعة لمركز طنطا تزامنا مع حضور ومشاركة العشرات من الأئمة والدعاة علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

توجيهات أوقاف الغربية

وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، النائب الأستاذ الدكتور طارق المحمدي خليفة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وفضيلة الشيخ سامي الفقي، مدير إدارة طنطا أول، وفضيلة الشيخ القطب أبو جوهر، مدير إدارة طنطا ثان، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

فرحة وبهجة الأسر والعائلات

الجدير بالذكر، أن افتتاح مسجد القرية لاقي استحسان الآلاف من الأسر والعائلات وسط أجواء من الفرح والبهجة لافتتاح دار عبادة من بيوت الله.