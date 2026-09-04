قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكريم نجوم دراما رمضان في الدورة الــ 14 من مهرجان همسة.. صور
موقع التعميد.. أحدث ظهور لـ هالة صدقي مع أبنائها من الأردن
جامعة الأزهر تستجيب لاستغاثة ابنها مهند وتضعه تحت الرعاية الطبية الكاملة
نزل 10 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن
ميسي يثير جدلًا واسعًا بعد تلميح غير متوقع بشأن فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2026
لكل مُبتلى في رزقه.. 3 رسائل من خطيب المسجد الحرام عن مفاتيحه وأسبابه بالتفصيل
مستأجرة 5 محلات تكشف تفاصيل حادث البلطجة على يد إسماعيل دولار بالمقطم
كارنيهات اللاعيبة | قرار حاسم في اتحاد الكرة بشأن مباراة حلوان الجديدة والمعادي واليخت
الحكام تحسم جدل ركلة جزاء بن شرقي وطرد الجزار في مباراة الأهلي وسموحة
أوقاف الغربية تعلن افتتاح مسجد قباء بكنيسة دمشيت التابعة لمركز طنطا
الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه
درع البلقان 2026 | دَفعة جديدة للشراكة بين مصر والبوسنة والهرسك في الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يثير جدلًا واسعًا بعد تلميح غير متوقع بشأن فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2026

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

عاد الجدل من جديد حول هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مع اقتراب موعد الإعلان عن صاحب الجائزة، وسط منافسة قوية بين عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ودخل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشة، على خط المنافسة، بعدما كشف عن رأيه في هوية اللاعب الأقرب للتتويج بالجائزة، مرشحًا الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، للفوز بها.

في المقابل، يرى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن أحد لاعبي فريقه يستحق الحصول على الجائزة، في ظل المستويات التي قدمها نجوم النادي الباريسي خلال الفترة الماضية.

صحفي أرجنتيني يرشح ميسي للكرة الذهبية

وخلال ظهوره في برنامج «الشيرينجيتو»، خالف الصحفي الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس آراء مورينيو ولويس إنريكي، بعدما رشح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، للتتويج بالكرة الذهبية.

وقال بالاسيوس إنه يتوقع أن تذهب الجائزة إلى ميسي، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني يستحقها، رغم عدم امتلاكه معلومات مؤكدة بشأن هوية الفائز.

وأوضح الصحفي الأرجنتيني وجهة نظره، مشيرًا إلى أن ميسي قدم أداءً استثنائيًا مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، رغم تقدمه في العمر، وسجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف، وقاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية.

جدل حول أحقية ميسي ورودي

وشهد البرنامج نقاشًا واسعًا حول فرص ميسي في الفوز بالجائزة، خاصة مع وجود أسماء أخرى في دائرة المنافسة، من بينها الإسباني رودري.

وانتقد بالاسيوس الرأي الذي يرى أن ميسي سيحتل المركز الثاني خلف رودري، مشيرًا إلى أن لاعب وسط المنتخب الإسباني لم يقدم، من وجهة نظره، المستوى نفسه طوال منافسات كأس العالم.

في المقابل، دافع الصحفي فرناندو سانز عن رودري، مؤكدًا أن اللاعب قدم بطولة استثنائية، وأنه يستحق المنافسة بقوة على الجائزة، خاصة بعد تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم.

واختلف بالاسيوس مع هذا الطرح، معتبرًا أن المستوى الحقيقي لرودري ظهر بشكل واضح بداية من الدور نصف النهائي، قبل أن يتواصل النقاش حول أفضل لاعبي المنتخب الإسباني في البطولة.

ومن جانبه، طرح مقدم البرنامج جوسيب بيدريرول رؤية مختلفة، بعدما رأى أن أداء مارك كوكوريلا وميكيل أويارزابال كان أفضل من رودري خلال منافسات كأس العالم.

وتواصل هذه الآراء المختلفة حالة الجدل حول هوية الفائز بالكرة الذهبية 2026، في ظل وجود أكثر من مرشح قوي، وعلى رأسهم ميسي ومبابي ورودي، قبل الكشف رسميًا عن صاحب الجائزة.

ميسي الأرجنتين الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

صورة ارشيفية

الذهب يتراجع 2% عالمياً.. وعيار 21 يسجل 6400 جنيه

ترشيحاتنا

أماني التونسي

اختيار السيناريست أماني التونسي ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا»

مهرجان فينيسيا

الكوري الجنوبي لي تشانغ دونغ يعود لمسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي

ريد فلاج

رغم انتهاء الموسم الصيفي.. السينمات تستقبل دفعة أفلام جديدة

بالصور

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد