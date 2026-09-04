ميسي يثير جدلًا واسعًا بعد تلميح غير متوقع بشأن فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2026

عاد الجدل من جديد حول هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مع اقتراب موعد الإعلان عن صاحب الجائزة، وسط منافسة قوية بين عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ودخل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشة، على خط المنافسة، بعدما كشف عن رأيه في هوية اللاعب الأقرب للتتويج بالجائزة، مرشحًا الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، للفوز بها.

في المقابل، يرى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن أحد لاعبي فريقه يستحق الحصول على الجائزة، في ظل المستويات التي قدمها نجوم النادي الباريسي خلال الفترة الماضية.

صحفي أرجنتيني يرشح ميسي للكرة الذهبية

وخلال ظهوره في برنامج «الشيرينجيتو»، خالف الصحفي الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس آراء مورينيو ولويس إنريكي، بعدما رشح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، للتتويج بالكرة الذهبية.

وقال بالاسيوس إنه يتوقع أن تذهب الجائزة إلى ميسي، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني يستحقها، رغم عدم امتلاكه معلومات مؤكدة بشأن هوية الفائز.

وأوضح الصحفي الأرجنتيني وجهة نظره، مشيرًا إلى أن ميسي قدم أداءً استثنائيًا مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، رغم تقدمه في العمر، وسجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف، وقاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية.

جدل حول أحقية ميسي ورودي

وشهد البرنامج نقاشًا واسعًا حول فرص ميسي في الفوز بالجائزة، خاصة مع وجود أسماء أخرى في دائرة المنافسة، من بينها الإسباني رودري.

وانتقد بالاسيوس الرأي الذي يرى أن ميسي سيحتل المركز الثاني خلف رودري، مشيرًا إلى أن لاعب وسط المنتخب الإسباني لم يقدم، من وجهة نظره، المستوى نفسه طوال منافسات كأس العالم.

في المقابل، دافع الصحفي فرناندو سانز عن رودري، مؤكدًا أن اللاعب قدم بطولة استثنائية، وأنه يستحق المنافسة بقوة على الجائزة، خاصة بعد تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم.

واختلف بالاسيوس مع هذا الطرح، معتبرًا أن المستوى الحقيقي لرودري ظهر بشكل واضح بداية من الدور نصف النهائي، قبل أن يتواصل النقاش حول أفضل لاعبي المنتخب الإسباني في البطولة.

ومن جانبه، طرح مقدم البرنامج جوسيب بيدريرول رؤية مختلفة، بعدما رأى أن أداء مارك كوكوريلا وميكيل أويارزابال كان أفضل من رودري خلال منافسات كأس العالم.

وتواصل هذه الآراء المختلفة حالة الجدل حول هوية الفائز بالكرة الذهبية 2026، في ظل وجود أكثر من مرشح قوي، وعلى رأسهم ميسي ومبابي ورودي، قبل الكشف رسميًا عن صاحب الجائزة.