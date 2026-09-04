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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قادت سيارة بالخطأ.. تفاصيل واقعة التجمع الخامس

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام إحدى السيدات بسرقة سيارة حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 سبتمبر حضرت لقسم شرطة التجمع الخامس (رية منزل "مالكة السيارة المشار إليها ، مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية) وبرفقتها السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مدرسة، مقيمة بذات دائرة القسم) حيث قررت الثانية بتلقيها خبر وفاة أحد أقاربها أثناء تواجدها بأحد المحال التجارية بدائرة القسم فقامت بإستعارة سيارة من إحدى زميلاتها بالمدرسة ولدى خروجها من المدرسة والتوجه للسيارة قامت بفتح سيارة أخرى ملك الأولى عن طريق الخطأ بمفتاح تشغيل السيارة المملوكة لزميلتها ، وإنصرفت من المكان بالسيارة وعقب عودتها وإكتشافها للخطأ توجهت لمالكة السيارة وسلمتها لها .. ولم تتهم الأولى الثانية بشئ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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