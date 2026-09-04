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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة لندن للاسكواش 2026

هانيا الحمامي
هانيا الحمامي
إسلام مقلد

واصلت هانيا الحمامي المصنفة الأولى عالميًا في الاسكواش ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة لندن للإسكواش 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها أماندا صبحي ، المصنفة العاشرة عالميًا،بنتيجة 1-2، بواقع نقاط 11-13، 11-7، 6-11في مباراة استغرقت 42 دقيقة.

مواجهة جورجينا كينيدي

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامي إلى المباراة  نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه جورجينا كينيدي، المصنفة الثامنة عالميًا، في لقاء حاسم يوم 05 سبتمبر ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

البطولات الدولية البارزة

جدير بالذكر أن بطولة لندن للإسكواش 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في  لندن، إنجلترا ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية  288,000دولار أمريكي، بواقع 144,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات  PSA Goldالمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

هانيا الحمامي نادي وادى دجلة الاسكواش بطولة لندن للإسكواش بطولة لندن للإسكواش 2026 إسكواش

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