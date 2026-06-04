هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة كويلتر شيفيوت بريطانيا المفتوحة 2026

واصلت هانيا الحمامى، المصنفة الاولى عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة للاسكواش، تألقها في بطولة كويلتر شيفيوت بريطانيا المفتوحة 2026 للاسكواش، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها فيروز أبو الخير، المصنفة السابعة عالميًا، بنتيجة 2-3، بواقع أشواط 11-،4-11،11-8، 11-7، 6-11، 9في مباراة استغرقت 65دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامى إلى مباراة نصف النهائي للبطولة، حيث من المفترض أن تواجه أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا او أماندا صبحي ، المصنفة الحادية عشرة عالميًا ، في لقاء حاسم يوم 6 يونيو ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة كويلتر شيفيوت بريطانيا المفتوحة 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في برمنغهام، إنجلترا، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 693,000دولار أمريكي، بواقع 346,500دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات Diamond PSA من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.