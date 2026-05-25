يوسف إبراهيم: فضلت تمثيل مصر في الإسكواش على أمريكا وهدفي الأولمبياد

أكد يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة للاسكواش ووصيف بطل العالم على استعداداته القوية لخوض منافسات بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش كختام للموسم الحالي

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : البطولة الأخيرة في الموسم وبعدها فترة راحة وأسعى لتقديم كل مجهودي بها لتحسين تصنيفي ومساعدتي في جمع مزيد من النقاط.

وأوضح : أصابت في نهاية الموسم الماضي وعطلتني رغم عودتي مبكرا لكن شعرت أنني وصلت لقمة مستواي في النصف الثاني من الموسم.

وواصل : أولمبياد 2028 أكبر هدف لنا وكل بطولة مهمة للمساعدة في التصنيف ومحاولة لإنهاء الموسم بشكل قوي.

وعن استضافةمصر لدوري الألعاب الأفريقية واحتمالات تواجد الاسكواش ومنها تذكرة الأولمبياد قال : فرصة جيدة استضافة مصر لهذا الحدث وستقربنا من الأولمبياد.

وبسؤاله عن محاولات تجنيسه قال : أنا مصري أمريكي واخترت تمثيل الفراعنة وهدفي الاستمرار باسم مصر والوصول من خلالها للأولمبياد وبطبيعة الحال المنافسة صعبة ورغم العروض قررت الاستمرار هنا.

واختتم إبراهيم تصريحاته قائلا : سأحاول في الموسم المقبل الاستمرار في حصد النقاط وتحسين التصنيف ولأصل لأعلى مستوى ممكن.