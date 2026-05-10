الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبطال مصر يواصلون تحقيق الفوز في اليوم الثاني من بطولة العالم لمحترفي الإسكواش 2025–2026|تفاصيل

حقق 15 لاعبًا ولاعبة مصريين الفوز في اليوم الثاني من بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025–2026، المقامة على ملاعب At The Hills, Crown Extension - بالم هيلز أكتوبر ، ليتأهلوا إلى الدور الثاني، مواصلين تحقيق نتائج قوية في كبرى بطولات الإسكواش الدولية، وتعزيز تواجدهم في صدارة التصنيف العالمي.


واستهل اللاعب "يوسف سليمان" انتصارات المصريين في البطولة، بعد فوزه على "مصطفى الصريطى" بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-4، 11-9، 11-6. وفي الدور ذاته، حقق "محمد ابو الغار" الفوز على "سامويل اوسبورنى" من انجلترا بنتيجة 3-2، بواقع أشواط 6-11، 1-11، 11-5، 11-4، 11-8، كما تغلب "يوسف ابراهيم" على نظيره " سام تودو" بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 4-11، 13-11، 11-7، 11-4. وواصل اللاعبون المصريون تألقهم، بعدما فاز "كريم التركى" على نظيره الفرنسي "راميت تاندون" بنتيجة 3-1، بواقع أشواط 11-6، 7-11، 11-6، 11-0، وفاز محمد الشوربجي على نظيره "جون وايت" بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-8، 15-13، 11-9 واختُتمت منافسات الرجال بمواجهة جمعت بين لاعب بالم هيلز و نادي بالم هيلز الرياضي "كريم عبد الجواد" و"باتريك رونى" من انجلترا، بنتيجة 3-0 لصالح عبد الجواد بواقع أشواط 11-7، 11-2، 11-2.
وفي منافسات السيدات، استهلت اللاعبة " نادين الحمامي" انتصارات المصريات في البطولة، بعد فوزها على "راشيل ارنولد" من ماليزيا بنتيجة 3-2، بواقع أشواط 11-7 ،10-12، 3-11، 11-6، 11-9. وفي الدور نفسه، حققت "ناردين جرس" الفوز على "زينة مكاوى" بنتيجة 3-2، بواقع أشواط 11-8، 11-3، 10-12، 3-11، 11-3. كما تغلبت "هنا معتز" على نظيرتها "رقية عثمان" بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-8، 11-8، 11-6. وقدمت "روان العربى " مباراة قوية أمام "حبيبة هانى"، حسمتها لصالحها بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-4، 11-6، 11-7.كذلك فازت "فيروز ابو الخير" علي نظيرتها "هولى نوتن" من كاندا بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-9، 11-2، 11-5، كذلك فازت " كنزي أيمن" علي نظيرتها "ألينا بوشما" من أوكرانيا بنتيجة 3-2 بواقع أشواط 11-9، 9-11،  11-7، 7-11 11-4 و فازت " سناء ابراهيم" علي نظيرتها " هنا كرايج" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-6، 11-2، 11-8. و فازت " سلمي هاني" علي نظيرتها " جني السويفي" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-4، 11-8، 11-1، واختتمت "نور الشربيني"، المصنفة الثانية عالميا ولاعبة بالم هيلز و نادي بالم هيلز الرياضي، انتصارات المصريات، بعدما تغلبت على "جريس جير" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-7، 11-5، 11-5.
وتتواصل منافسات البطولة، التي تُعد واحدة من أبرز بطولات الإسكواش عالميًا، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، بما يعكس مكانتها الدولية ويؤكد ريادة مصر في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية.
ويخوض اللاعبون المصريون غدًا 10 مايو منافسات الدور الثاني، حيث يلتقي مصطفي عسل ضد فير شوطراني و يحيي النوساني ضد جرجوار مارش و محمد أبو الغار ضد ايان يو نج و كريم التركي ضد  فيكتور كروين و يوسف ابراهيم ضد جريج لوبان و محمد ذكريا ضد نور زمان و فارس دسوقي ضد ديميتري ستينمان، في منافسات الرجال وعلي أبو العنين ضد جوان فارجاس
وفي منافسات السيدات تواجه هانيا الحمامي و نظيرتها كارولين فوتس، و تواجه فريدة محمد منافستها جاسمن هوتن ، بينما تلعب روان العربى أمام سناء ابراهيم، كما ستواجه فيروز أبو الخير نظيرتها ميليسا أليفز، وسلمي هاني ضد ناردين جاراس ، و هنا رماضان ضد ندي عباس، نور هيكل ضد أمينة عرفي، كنزي أيمن ضد جيورجينا كيندي. 
تُسهم بطولة العالم CIB وبالم هيلز لمحترفي الإسكواش 2025–2026، التي تُقام خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو، في دعم رؤية بالم هيلز لتشكيل مستقبل الإسكواش المصري، حيث تشهد مشاركة 128 لاعبًا ولاعبة من أكثر من 50 دولة، بإجمالي جوائز مالية يصل إلى 1,300,000 دولار أمريكى. وتوفّر البطولة منصة تنافسية عالمية تتيح للمواهب الشابة فرصًا حقيقية للاحتكاك بأفضل اللاعبين واكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التميز على الساحة الدولية.
جدير بالذكر أن تنظيم البطولة يأتي استكمالًا لجهود بالم هيلز في دعم إعداد وتأهيل أبطال مصر في رياضة الإسكواش، وتمكينهم من المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

                                                        

