برلماني: احتفالية حصاد القمح بالإسكندرية تعكس نجاح الدولة في دعم الأمن الغذائي

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن احتفالية حصاد القمح بمحافظة الإسكندرية تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة والمحاصيل الاستراتيجية، باعتباره أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشاركة المهندس أيمن عطية محافظ الاسكندرية في متابعة أعمال الحصاد والتوريد تؤكد حرص الأجهزة التنفيذية على إنجاح موسم القمح وتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين، بما يضمن زيادة معدلات التوريد وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التخزين والاستلام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ملف التوسع الزراعي وتطوير منظومة الصوامع والتخزين، الأمر الذي أسهم في تقليل الفاقد ورفع كفاءة منظومة تداول القمح، تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.



تحديد أسعار توريد عادلة وسرعة صرف مستحقات المزارعين

وأضاف النائب الصافي عبد العال أن، تحديد أسعار توريد عادلة وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ يعكس اهتمام الدولة بدعم الفلاح المصري وتحفيزه على زيادة الإنتاج، مؤكداً أن المزارع يمثل شريكاً أساسياً في معركة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي.

وثمّن نائب الإسكندرية جهود وزارتي الزراعة والتموين ومحافظة الإسكندرية وكافة الجهات المعنية في تنظيم عمليات الاستلام والتخزين وفق أحدث النظم والمعايير الفنية، بما يضمن الحفاظ على جودة محصول القمح باعتباره “الذهب الأصفر” وأحد أهم عناصر الأمن القومي المصري.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن استمرار دعم القطاع الزراعي والتوسع في المشروعات القومية الزراعية يعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.