36.5 ألف فدان.. نطلاق موسم حصاد القمح في فلسطين بالإسكندرية| صور

شهد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بدء موسم حصاد القمح بجمعية أبو بكر بقرية فلسطين (محور عمر سليمان)، وسط أجواء من التفاؤل بزيادة الإنتاج وتحسن جودة المحصول، وذلك بحضور عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

زيادة ملحوظة في الرقعة الزراعية

وأكد محافظ الإسكندرية، أن موسم القمح هذا العام يشهد زيادة ملحوظة في الرقعة الزراعية، إذ بلغت المساحة المزروعة نحو 36 ألفا و500 فدان، بزيادة عن الأعوام السابقة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذا التوسع جاء نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للفلاحين سواء من خلال التسهيلات أو توفير مستلزمات الإنتاج، ما شجع على زيادة الإقبال على زراعة القمح.

وأوضح المحافظ، أن معدلات الإنتاج هذا العام مبشرة، إذ يتراوح إنتاج الفدان بين 15 إلى 18 إردبًا، وهي معدلات جيدة تعكس تحسن جودة الزراعة واستخدام أساليب حديثة.

تعزيز فرص الاكتفاء النسبي

وأضاف أن هذه المؤشرات تعزز من فرص تحقيق الاكتفاء النسبي من القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر.

وأشار المحافظ إلى أن موسم القمح لطالما ارتبط في وجدان المصريين بالخير والبركة منذ القدم، ولا يزال يمثل رمزًا للرخاء والاستقرار، معربًا عن أمله في استمرار زيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من الازدهار للقطاع الزراعي.

وأكدت المحافظة استمرار تقديم الدعم الكامل للمزارعين ضمن خطة الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.