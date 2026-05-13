فوزي جمال: يجب محاسبة كل من تسبب في هبوط الإسماعيلي

طالب فوزي جمال، لاعب الإسماعيلي السابق، بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هبوط الفريق إلى دوري المحترفين، مؤكدًا أن ما حدث للنادي يُعد نتيجة تراكمات وأخطاء امتدت لسنوات.

وقال فوزي جمال، عبر برنامج «البريمو» المذاع على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق، إن المجالس السابقة إلى جانب ما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في تراجع أوضاع الإسماعيلي وهبوطه هذا الموسم.

وأضاف لاعب الدراويش السابق أن الإسماعيلي نادٍ كبير وله جماهيرية وتاريخ لا يستحقان ما وصل إليه الفريق، مطالبًا باتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ النادي وإعادة الاستقرار إليه خلال الفترة المقبلة.

واختتم فوزي جمال تصريحاته بالمطالبة بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي، مع تطبيق نظام دوري المجموعتين بداية من الموسم المقبل، من أجل منح الأندية فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها.