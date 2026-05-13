حتحوت: ما حدث للإسماعيلي نتيجة سنوات من التدمير والتجاهل

علق الإعلامي هاني حتحوت علي هبوط نادي الإسماعيلي من بطولة الدوري الممتاز



وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي اكس :" هبوط الإسماعيلي".. هي الجملة التي عرف الكل أنها ستأتي يومًا ما، والتي تجاهلها الجميع على أمل أن تحدث المعجزة أو تنقلب الأمور بأي شكل، لكنها الآن أصبحت واقعًا.

‏الإسماعيلي الذي أثرى الكرة المصرية عبر السنين بكرته الجميلة وبطولاته الرائعة وجماهيره العظيمة، خرج من المشهد الذي صنع جزءًا منه.

‏تابع :" ألغي الهبوط في العام الماضي من أجل الإسماعيلي، وكان قرارا بمثابة أنبوبة أكسجين لمريض سيتأخر فقط مصيره، لأن ما عاشه الإسماعيلي من تدمير متواضل وتجاهل تام كان أقوى من محاولات الإنقاذ غير المدروسة، ولكن ماذا بعد؟

‏ماذا بعد "حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصلنا لكده"؟ متى يكون الحساب؟ ومتى تظهر الرقابة الحقيقية على المسؤولين؟ هذه ليست دعوة فقط للعقاب، بل لمنع تكرار هذا المشهد.

‏اضاف :" سيعود الإسماعيلي آجلا أم عاجلا لأن الجذور عميقة، لكن في إطار خطة تحمي الأندية الجماهيرية من الهواة ومن المتسلقين، وقد يكون هذا هو المكسب الوحيد من "الهبوط الحزين".