عصام مرعي: هبوط الإسماعيلي «جريمة».. وأبناؤه يتحملون المسئولية كاملة

تحدّث عصام مرعي نجم الكرة المصرية السابق، عن هبوط الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال “مرعي” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الاسماعيلي لو مطلعش في نفس السنة سوف يكون مصيره زي الترسانة والمنصورة.

وأضاف: هبوط الإسماعيلي ده جريمة المسئول عنها كل من ينتمي للنادي من نجوم سابقين ومسئولين وكان باين من بداية الموسم إنه هيهبط.

وواصل: لو مهبطش الإسماعيلي.. الاسماعيلي هيهبط الموسم الجاي برضو.. فالأفضل إنه يهبط، الإسماعيلي مهدّد إنه ينزل تانية وتالتة ورابعة.

وفي واقعة تاريخية تُعد من الأصعب في تاريخ الكرة المصرية، هبط نادي الإسماعيلي رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية المصري (دوري المحترفين)، في حدث لم يتكرر منذ موسم 1957-1958، أي منذ ما يقرب من 70 عامًا، لتعيش جماهير الدراويش ليلة حزينة ستظل عالقة في ذاكرة الكرة المصرية.

ويُعد الإسماعيلي واحدًا من أعرق الأندية في مصر والعالم العربي، ويمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، حيث كان أول نادٍ مصري وعربي ينجح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهو إنجاز تاريخي وضع النادي في مكانة مميزة على مستوى القارة.