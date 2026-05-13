الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عقب ارتفاعه أمس.. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

آية الجارحي

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-5-2026، هدوءًا مقابل الجنيه في البنوك، عقب ارتفاعه أمس الثلاثاء.

وسجّل متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 52.88 جنيه للشراء و52.98 جنيه للبيع،  مقارنة بـ  52.72 جنيه للشراء و52.82 جنيه للبيع مستهل تعاملات أمس الثلاثاء بفارق 18 قرشًا.

 وأمس الثلاثاء تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك بختام التعاملات من 10 إلى 14 قرشًا، بعد ارتفاع بمتوسط 25 إلى 35 قرشًا خلال منتصف التعاملات.

 وقد سجّل سعر الدولار في بنك نكست أعلى سعر لصرف الدولار مُسجلاً 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 13-5-2026 بختام التعاملات، ضمن نشرته الخدمية .

 سعر الدولار في المصرف العربي 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.98 جنيه للشراء و53.08 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.95 جنيه للشراء و53.05 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.89 جنيه للشراء 52.97 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

 سعر صرف الدولار في بنك مصر 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في بنك فيصل 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.86 جنيه للشراء و52.96 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك البركة 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع. 

