ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يُهنئ حسين فهمي بجائزة «شخصية العام السينمائية العربية»

تتقدّم أسرة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الأستاذ الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا للملتقى، والمخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقى، بأصدق التهاني القلبية إلى الفنان الكبير والنجم القدير حسين فهمي، عضو اللجنة العليا للملتقى، وذلك بمناسبة حصوله على تكريم رفيع وجائزة “شخصية العام السينمائية العربية” من مركز السينما العربية، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في صناعة السينما.

وأكدت أسرة الملتقى أن هذا التكريم المستحق يأتي ليعكس مكانة الفنان حسين فهمي الرفيعة في قلوب جمهوره، ولتتويج مشوار حافل بالعطاء الفني امتد لعقود طويلة، قدم خلالها أعمالًا مميزة أثرت السينما المصرية والعربية، وترك بصمة واضحة في تاريخ الفن العربي بأدواره المتنوعة وحضوره اللافت.

وأعربت إدارة الملتقى عن فخرها الكبير بوجود الفنان حسين فهمي ضمن اللجنة العليا للملتقى، باعتباره قيمة وقامة فنية كبيرة تمثل قدوة للأجيال الجديدة من الفنانين، ليس فقط من خلال تاريخه الفني، ولكن أيضًا من خلال رؤيته الداعمة للمواهب الشابة وإيمانه العميق بدور الفن في بناء الوعي المجتمعي.

وأشار البيان إلى أن الفنان حسين فهمي يُعد من أبرز الأسماء التي ساهمت في تعزيز مكانة السينما العربية، سواء من خلال أعماله السينمائية أو من خلال مشاركاته في دعم المهرجانات والفعاليات الفنية المختلفة، مؤكدين أن تكريمه اليوم هو امتداد لمسيرة مليئة بالإنجازات التي تستحق التقدير والاحتفاء.

كما شددت أسرة الملتقى على أن الفنان الكبير لطالما عبر عن إيمانه بأهمية الفن كقوة ناعمة قادرة على التأثير في المجتمع، ودعم القضايا الثقافية والفنية، إضافة إلى حرصه الدائم على تشجيع المواهب الجديدة وصناعة جيل جديد من المبدعين القادرين على الحفاظ على تراث السينما العربية وتطويره.

واختتمت أسرة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تهنئتها بتوجيه أسمى عبارات التقدير والاعتزاز للفنان حسين فهمي، متمنية له دوام الصحة والتألق والاستمرار في العطاء الفني، ومواصلة مسيرته المتميزة التي تُعد نموذجًا يُحتذى به في الإبداع والالتزام الفني.