قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين
تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي .. ونجاة الطيارين
تحديد أول الأندية الهابطة من الدوري المصري الممتاز
هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق
رحلة الحجر الأسود.. كيف هبط من الجنة وصار رمزًا للتوحيد؟
إعلامي: يوم حزين لهبوط الإسماعيلي.. وتاريخ الدراويش لا يُنسى في الكرة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 مايو 2026 صحيًا وعاطفيًا ومهنيًا
رأفت هندي: أفريقيا تشهد حراكًا لبناء سياسات ذكاء اصطناعي تخدم الأولويات التنموية للقارة
بعد وفاة عبدالرحمن أبوزهرة.. صلاح عبدلله في رسالة مؤثرة: «مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة»
شخصياته سكنت وجداننا.. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبو زهرة برثاء مُثير للجدل
زلزال بقوة 4.6 ريختر .. هزة استمرت 10 ثوانٍ تثير القلق في إيران
كيفية التصالح على مخالفات البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: يوم حزين لهبوط الإسماعيلي.. وتاريخ الدراويش لا يُنسى في الكرة المصرية

الإسماعيلي
الإسماعيلي
محمد سمير

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا، عن حزنه الشديد بعد هبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية، مؤكدًا أن ما حدث يمثل لحظة مؤلمة في تاريخ الكرة المصرية.


وقال «أضا» عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إنه منذ انضمامه للعمل في قناة «صدى البلد» وهو يتحدث بشكل يومي عن النادي الإسماعيلي، ويبحث عن أزماته وسبل حلها، خوفًا من تدهور نتائجه وهبوطه، إلا أن ما كان يخشى منه قد حدث بالفعل.
وأضاف أن ما جرى يعيد إلى الأذهان ما حدث في خمسينيات القرن الماضي، هينما هبط الدراويش لمدة 5 مواسم قم عاد مجددًا إلى دوري الأضواء، مؤكدًا أن الأمر يمثل خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية.
وشدّد على أن الإسماعيلي يُعد من الأندية العريقة التي صنعت تاريخًا كبيرًا، وخرجت العديد من النجوم، كما أنه أول نادٍ مصري يتوج ببطولة أفريقية في تاريخ الكرة المصرية، ما يجعل هبوطه حدثًا استثنائيًا ومؤلمًا.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما حدث يمثل يومًا حزينًا لكل محبي كرة القدم في مصر، نظرًا لقيمة النادي وتاريخه الكبير.

الإسماعيلي هبوط الإسماعيلي تاريخ الدراويش الكرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

صورة ارشيفية

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

مشغولات ذهبية

"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

اللواء سمير فرج

ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب

ترشيحاتنا

السفينة "MT Eureka"

زوجة أحد المختطفين بالصومال: القراصنة سمحوا لزوجي بمكالمتي دقيقة واحدة فقط

القمة الأفريقية

السفيرة منى عمر: مشاركة مصر في القمة الإفريقية إيجابية وهامة جدًا

القوارض

استشاري حساسية ومناعة: انتشار فيروس هانتا بين البشر ليس أمرًا سهلاً

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | إهمال علاج اللثة يهددك بمضاعفات خطيرة .. أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أدوية جديدة تخفف أعراض سن اليأس .. بدون آثار العلاج الهرموني

دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات
دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات
دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات

20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

المزيد