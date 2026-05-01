إعلامي: يوم حزين لهبوط الإسماعيلي.. وتاريخ الدراويش لا يُنسى في الكرة المصرية

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا، عن حزنه الشديد بعد هبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية، مؤكدًا أن ما حدث يمثل لحظة مؤلمة في تاريخ الكرة المصرية.



وقال «أضا» عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إنه منذ انضمامه للعمل في قناة «صدى البلد» وهو يتحدث بشكل يومي عن النادي الإسماعيلي، ويبحث عن أزماته وسبل حلها، خوفًا من تدهور نتائجه وهبوطه، إلا أن ما كان يخشى منه قد حدث بالفعل.

وأضاف أن ما جرى يعيد إلى الأذهان ما حدث في خمسينيات القرن الماضي، هينما هبط الدراويش لمدة 5 مواسم قم عاد مجددًا إلى دوري الأضواء، مؤكدًا أن الأمر يمثل خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية.

وشدّد على أن الإسماعيلي يُعد من الأندية العريقة التي صنعت تاريخًا كبيرًا، وخرجت العديد من النجوم، كما أنه أول نادٍ مصري يتوج ببطولة أفريقية في تاريخ الكرة المصرية، ما يجعل هبوطه حدثًا استثنائيًا ومؤلمًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما حدث يمثل يومًا حزينًا لكل محبي كرة القدم في مصر، نظرًا لقيمة النادي وتاريخه الكبير.