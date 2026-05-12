وكيل صحة قنا يناقش مع الطب الوقائى ملاحظات زيارة نائب الوزير للمنشآت الصحية

ناقش الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أهم الملاحظات التي رصدها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان خلال جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوكيل وزارة الصحة بقنا، مع مسؤولي الطب الوقائي وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

واستعرض صادق، كافة السلبيات التي تم رصدها أثناء المرور الميداني، كما تم بحث سُبُل تحسن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المنشآت الصحية المختلفة، وتناول الإجتماع التوجيهات الصادرة من نائب وزير الصحة والسكان خلال إجتماعه مع ممثلي القطاع الصحي بالمحافظة، كما تم مناقشة آليات التنفيذ والمتابعة الدورية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ تلك التوجيهات بشكل عاجل ودقيق، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة مع وضع خطة عاجلة وسريعة لتلافي جميع الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها.





وأكد صادق، على وضع خطة مكثفة للمرور الميداني على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة بهدف متابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.



رفع مستوى الإنضباط

وشدد صادق، على ضرورة سرعة التعامل مع أي قصور يتم رصده أولاً بأول، مؤكداً أهمية رفع مستوى الإنضباط داخل جميع القطاعات الصحية بالمحافظة، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد متابعة دقيقة ومستمرة للأداء الصحي وذلك فى إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة قنا.



