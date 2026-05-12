محافظ قنا: إلزام سيارات السرفيس بخط السير لنهاية المواقف وغرامات مشددة للمخالفين

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على إلزام جميع سيارات السرفيس باستكمال خطوط سيرها وصولاً إلى موقف "البحر الأحمر" ونجع حمادي وفرشوط وأبوتشت، في إطار ضبط منظومة النقل الداخلي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أن الجهات التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولات لتجزئة المسافة أو استغلال الركاب، مؤكدًا أن المصلحة العامة للمواطن القنائي تأتي في مقام الأولويات القصوى للجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد الببلاوي، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق غير الملتزمين، موجهًا الأجهزة كافة بتكثيف التواجد في نقاط التجمع والمواقف الرئيسية لضمان انضباط حركة السير وتطبيق القانون بكل حزم.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هناك تيسيرات جديدة لخدمة المواطنين الراغبين في ارتياد "السوق الحضاري"، مشيرًا إلى أنه حال رغبة الركاب النزول أمام السوق، يمكنه استقلال "الطفطف" مجاناً من أمام السوق الحضاري عقب انتهائه من شراء مستلزماته وتوصيله إلى موقفه الخاص.

وشدد محافظ قنا، على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة، للقضاء على أي ظواهر سلبية تؤثر على انسيابية الحياة اليومية في مدن المحافظة.

