بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

نجحت جهود الأهالى وشِباك الصيادين، فى العثور على جثتى الشابين الغارقين فى نهر النيل بنجع حمادى، عقب سقوطهم بدراجتهم النارية فى نهر النيل أسفل كوبرى نجع حمادى.

وسادت حالة من الارتياح الممزوجة بالحزن، بين الأهالى بنجع حمادى وفرشوط، عقب العثور على جثتى الشابين واحد بعد آخر، وسط تكبيرات" الله أكبر"، لمواراة جثامينهم الثرى، بعد ٣ أيام من البحث فى مياه النيل، والدعوات التى لم تنقطع من الغرباء قبل الأقرباء لظهور الجثامين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع العثور على الجثتين، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، تمهيدًا لنقلهم إلى مسقط رأسهم فى مركز فرشوط، لدفنهم بمقابر أسرهم.

وشهدت منطقة غرق الشابين، جهود مكثفة من قبل قوات الإنقاذ النهرى وغطاسين من شركة المياه، بخلاف غطاسين متبرعين من محافظات أخرى، للبحث عن الضحايا، وانتشال جثامينهم من المياه، وسط تواجد مكثف لأهالى وأصدقاء الشابين الغارقين.

شواطىء نهر النيل بداية من مكان الواقعة أسفل كوبرى نجع حمادى العلوى، تحولت إلى مرصد للأهالى والشباب، للمساعدة فى أعمال البحث، عن الضحايا، أملاً فى تخفيف المعاناة عن أسرة الشابين الغارقين.

وكان كوبرى نجع حمادى العلوى، شهد مساء الجمعة، سقوط ٣ شباب يستقلون دراجة نارية فى مياه نهر النيل، أثناء فتح الكوبرى العلوى، لمرور بواخر نيلية.

وبعد انتقال فورى لقوات الإنقاذ النهرى بقنا، لموقع البلاغ، جرى إنقاذ شاب فى حالة إعياء، وجرى نقله إلىالمستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة حتى الآن عن الشابين الآخرين.

وتبين أن كل من: مصطفى فتحي" جرى إنقاذه فى حالة إعياء شديد"، وطلال بيوض، وأحمد هنداوي بيوض، مقيمون جميعاً بمركز فرشوط، كانوا يستقلون دراجة نارية أعلى كوبرى نجع حمادى العلوى، وسقطوا فى النيل أثناء أعمال فتح الكوبرى.