مياه قنا تدفع بغطاسين للبحث عن الشابين الغارقين أسفل كوبرى نجع حمادى

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بعدد من الغطاسين إلى مدينة نجع حمادى، للمساعدة فى أعمال البحث عن الشابين الغارقين، أسفل كوبرى نجع حمادى العلوى.

جاء ذلك بعد يومين من أعمال البحث، التى لم تسفر عن أى جديد حتى الآن، منذ سقوط الشابين فى مياه نهر النيل، عقب سقوطهما بدراجتهما النارية من أعلى الكوبرى، أثناء أعمال فتح الكوبرى.

وكان كوبرى نجع حمادى العلوى" يربط بين شرق وغرب المدينة"، شهد مساء أول أمس الجمعة، سقوط 3 شباب يستقلون دراجة نارية فى مياه نهر النيل، أثناء فتح الكوبرى العلوى، لمرور بواخر نيلية.

وبعد انتقال فورى لقوات الإنقاذ النهرى بقنا، لموقع البلاغ، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال مصطفى فتحي، فى حالة إعياء، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما لم تتمكن الفرق من العثور على الشابين الآخرين.

وتبين أن غرق طلال بيوض، وأحمد هنداوي بيوض، مقيمون جميعاً بمركز فرشوط، أثناء محاولتهم المرور عبر كوبرى نجع حمادى إلى الجانب الآخر بدراجتهم النارية، إلا أنهم سقطوا جميعاً فى النيل أثناء أعمال فتح الكوبرى.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهرى بقنا جهودها للبحث عن الشابين الغارقين، وسط تواجد مكثف لأهالى مركز فرشوط، انتظاراً لانتشال جثامين الشابين الغارقين من المياه..