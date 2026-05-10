أخبار قنا: تحرير 11 محضرًا لسيارات "كسح" تلقي مُخلفاتها بترع بأبوتشت .. تشغيل الطفطف للمواطنين حتى منتصف الليل

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، تحرير 11 محضرًا لسيارات "كسح" تلقي مخلفاتها بترع بأبوتشت، مديرية التربية والتعليم تحصد المركز السادس جمهورياً فى مسابقة الفنون اليدوية، محافظ يسلم جوازات السفر وملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية، المحافظ يشدد على تشغيل الطفطف حتى منتصف الليل خلال جولة بالمواقف.



قنا.. تحرير 11 محضرًا لسيارات "كسح" تلقي مخلفاتها بترع بأبوتشت

حررت إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بمحافظة قنا، 11 محضرًا ضد سيارات كسح، لمخالفتهم بإفراغ حمولاتهم من الصرف الصحي مباشرة في الترع والمصارف المائية، مما يشكل خطرًا بيئيًا جسيمًا.

وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن إدارة شؤون البيئة رصدت قيام عدد من سائقي سيارات الكسح، بدون لوحات، بإفراغ حمولاتهم من مياه الصرف الصحي مباشرة داخل الترع والمصارف المائية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين البيئية وخطرًا جسيمًا يهدد منظومة الري والصحة العامة للمواطنين في المركز.

تعليم قنا يحصد المركز السادس جمهورياً فى مسابقة الفنون اليدوية

حصدت مديرية التربية والتعليم بقنا، المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة " الفنون اليدوية ومواهب المجال الصناعى" لأفضل منتج ديكور، من خلال عمل فني متميز حمل عنوان "مركب شراعية مضيئة "، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التميز التعليمي بمحافظة قنا.



وأوضح طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن مسابقة الفنون اليدوية ومواهب المجال الصناعى، أقيمت تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام ، وبالتنسيق مع مدير تنمية مادة المجال الصناعي بوزارة التربية والتعليم وبمشاركة متميزة من طلاب المدارس بإدارات" قنا، دشنا، نجع حمادى".



محافظ قنا يسلم جوازات السفر وملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حفل توزيع جوازات السفر وملابس الإحرام، لحجاج الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج 1447هـ/2026م.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة، وعدد من ممثلي الأزهر الشريف ولجنة الفتوى، والجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية.

خلال جولة بالمواقف.. محافظ قنا يشدد على تشغيل الطفطف حتى منتصف الليل

وجّه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة زيادة عدد دورات المياه، والعمل على إعادة ترتيب كافة البايكات داخل المواقف بما يحقق سهولة الحركة والتنظيم داخل المجمع، مشيرًا إلى تشغيل الطفطف طوال أيام الأسبوع حتى منتصف الليل، لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى مجمع المواقف، وتقديم خدمة حضارية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى والمترددين على المجمع بصورة يومية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، بمجمع المواقف بمدينة قنا والذي يضم خطوط نجع حمادي ودشنا والبحر الأحمر، إلى جانب تفقد السوق الحضاري، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تطوير المرافق الحيوية وتحسين مستوى الأداء داخل مدينة قنا.