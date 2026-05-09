تعليم قنا يحصد المركز السادس جمهورياً فى مسابقة الفنون اليدوية

حصدت مديرية التربية والتعليم بقنا، المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة " الفنون اليدوية ومواهب المجال الصناعى" لأفضل منتج ديكور، من خلال عمل فني متميز حمل عنوان "مركب شراعية مضيئة "، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التميز التعليمي بمحافظة قنا.



وأوضح طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن مسابقة الفنون اليدوية ومواهب المجال الصناعى، أقيمت تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام ، وبالتنسيق مع مدير تنمية مادة المجال الصناعي بوزارة التربية والتعليم وبمشاركة متميزة من طلاب المدارس بإدارات" قنا، دشنا، نجع حمادى".



وأضاف سعدالدين، حيث قدموا نموذجًا إبداعيًا يعكس مهارات الطلاب المبتكرة في توظيف خامات المجال الصناعي، بما يجسد توجهات الدولة نحو دعم الموهوبين وتنمية قدراتهم العملية والإبداعية، وبإشراف الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، وسوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وفي إطار الحرص المستمر على دعم الأنشطة التربوية واكتشاف ورعاية المواهب الطلابية.

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للإدارات التعليمية الفائزة فى المسابقة ، مشيدًا بهذا الإنجاز الذي يعكس روح التميز والإبداع بين طلاب المدارس.



ووجه سعدالدين، الشكر والتقدير لتوجيه عام المجال الصناعي بقيادة على عبدالحليم على، موجه عام المجال الصناعي بالمديرية ، وناصر محمد سلامه، موجّه أول المديرية تقديرًا لدورهم الفعال في الإعداد والتدريب والتنسيق المثمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، وما بذلوه من جهد في تنمية مهارات الطلاب وصولًا إلى هذا المستوى المشرف.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذا الفوز يعكس حجم الاهتمام بالأنشطة التربوية، ويؤكد قدرة الطلاب على الإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل .



