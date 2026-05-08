خلال أبريل.. القومسيون الطبي يناظر 4 آلاف حالة بقنا

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن القومسيون الطبي بالمحافظة يواصل جهوده في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وإنهاء الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي من خلال اللجان المتخصصة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور مصطفي سليم الببلاوي، محافظ قنا، بالتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات الطبية المقدمة لهم.





وأوضح الدكتور حسن أبوالحسن، مدير القومسيون الطبي بقنا، أن القومسيون نجح خلال شهر أبريل الماضي، في توقيع الكشف الطبي الخاص بمعاش تكافل وكرامة لـ 1384 مواطنًا، كما تم مناظرة 4115 حالة من خلال 67 لجنة طبية متخصصة، جرى عقدها على مدار الشهر المنقضى.

وأضاف مدير القومسيون الطبي بقنا، أن أعمال القومسيون شملت أيضًا إجراء كشف الرمد للراغبين في إستخراج الرخص لـ 87 حالة إلى جانب توقيع الكشف الطبي لإستخراج الرخُص الخاصة لـ43 مواطنًا والرخُص المهنية لـ1560 مواطنًا.

وأشار أبوالحسن، إلى أن القومسيون الطبي واصل جهوده في ملف ذوي الهمم حيث تم توقيع الكشف الطبي وإصدار كارت الخدمات المتكاملة لـ 832 حالة، كما ناقش القومسيون 174 تظلمًا خاصًا بكارت إثبات الإعاقة وذلك لضمان حصول المواطنين المستحقين على الخدمات والدعم المقرر لهم وفقًا للضوابط المنظمة.

وتابع مدير القومسيون الطبي بقنا، كما تم مناظرة 14 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في إطار التوسع في إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل الإجراءات الطبية على المواطنين غير القادرين على الحضور وتوفير الوقت والجهد عليهم مع ضمان دقة التقييم الطبي للحالات المعروضة.

فيما وجه وكيل وزارة الصحة بقنا، الشكر لفريق العمل بالقومسيون الطبي على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية مؤكدًا أهمية الإستمرار في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين والعمل على تذليل أي معوقات أمامهم.

