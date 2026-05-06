صحة قنا: بدء تطبيق الولادة الطبيعية الأولى مجانًا بجميع المستشفيات الحكومية

يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بدء تفعيل قرار وزارة الصحة والسكان بإتاحة الولادة الطبيعية الأولى"البكرية" بالمجان داخل كافة المستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية، مؤكدًا أن الخدمة ستقدم للمواطنات دون أي أعباء مالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صحة الأم والطفل ومواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات الجراحة القيصرية. 



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبالتنسيق مع المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" التي تشرف عليها الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، وبمتابعة من الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي. 



وأضاف صادق، أن هذا القرار يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للحد من العمليات القيصرية التي تُجرى دون ضرورة طبية واضحة، مشيرًا إلى أن العودة للمسار الطبيعي في الولادة الأولى يحمي الأم والمولود من مضاعفات الجراحة، ويضمن بداية صحية آمنة للأسرة المصرية. 

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري المستشفيات بضرورة الجاهزية القصوى لأقسام النساء والتوليد، مع التأكد من توافر الأطقم الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لضمان تقديم الخدمة بجودة فائقة تليق بالمواطن القنائي، مشددًا على أن المتابعة الميدانية ستكون مستمرة لضمان عدم وجود أي عوائق أمام تنفيذ القرار. 

وكشف صادق، عن خطة متكاملة تقودها المديرية لتكثيف حملات التوعية من خلال "غرف المشورة الأسرية" وفرق التثقيف الصحي بالوحدات والمستشفيات، وتهدف هذه الحملات إلى تبديد المخاوف لدى السيدات وتقديم الدعم النفسي والطبي اللازم لهن، وشرح الفوائد طويلة الأمد للولادة الطبيعية مقارنة بالجراحية. 

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية الحكومية، وبناء جسور الثقة مع المواطنين عبر تقديم خدمات طبية مجانية وآمنة وذات كفاءة عالية.
 

