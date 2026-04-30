الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. إطلاق مبادرة «شارك معانا ونضف ويانا» لرفع المخلفات وتجميل مداخل كوم الضبع.. مصرع شاب أسفل حائط منزل

تجميل قرية كوم الضبع
تجميل قرية كوم الضبع
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، إطلاق برنامج تدريبي لرفع كفاءة مسؤولي الأزمات ومركز السيطرة، إطلاق مبادرة «شارك معانا ونضف ويانا» لرفع المخلفات وتجميل مداخل كوم الضبع، بمشاركة الأهالي.. تفاصيل مبادرة "شارك معانا ونضف ويانا"، ومصرع شاب أسفل حائط منزل في قرية الكرنك.

إطلاق برنامج تدريبي لرفع كفاءة مسؤولي الأزمات ومركز السيطرة بمحافظة قنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بعمل برنامج تدريبي متكامل لأعضاء ومسؤولي العمليات، ومديري إدارات الأزمات، بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، من مختلف الجهات المشاركة، تماشيًا مع رؤية الدولة في تطوير منظومة إدارة الأزمات.

وأوضح محافظ قنا، أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وصقل المهارات الميدانية والإدارية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، والتدريب على أحدث الأساليب التكنولوجية في رصد ومجابهة الأزمات، وتحقيق التناغم بين الوحدات المحلية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية والجهات المعاونة، لضمان إدارة احترافية للطوارئ.


 

إطلاق مبادرة «شارك معانا ونضف ويانا» لرفع المخلفات وتجميل مداخل كوم الضبع بقنا

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بمحافظة قنا، بالتنسيق مع أهالي منطقة كوم الضبع، والوحدة المحلية لقرية طوخ، مبادرة نظافة وتجميل تحت شعار "شارك معانا ونضف ويانا"، في إطار توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لتوحيد الجهود بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح أحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، أن هذه المبادرة تمثل جهدًا متميزًا يهدف إلى غرس السلوك الحضاري بين أفراد المجتمع وتقويم السلوكيات الخاطئة من خلال المتابعة والتوعية المستمرة، مؤكدًا أنها تعكس وعي أبناء القرية وحرصهم على الصحة البيئية.

بمشاركة الأهالي.. تفاصيل مبادرة "شارك معانا ونضف ويانا" بمحافظة قنا

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بمحافظة قنا، بالتنسيق مع أهالي منطقة كوم الضبع، والوحدة المحلية لقرية طوخ، مبادرة نظافة وتجميل تحت شعار "شارك معانا ونضف ويانا"، في اطار الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتفعيلا للمشاركة الايجابية المجتمعية والتكامل بين افراد المجتمع..
 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لتوحيد الجهود بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
 

مجمع إعلام قنا يناقش دور الإعلام في نشر الوعي الرقمي بين الشباب 
 

عقد مجمع إعلام قنا ، ندوة حول "دور الإعلام في نشر الوعي الرقمي"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي لبناء الوعي الرقمي بتوجيهات السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي، استهدفت الندوة فئة الشباب.
 

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع الإعلام، وحاضر فيها الدكتور أحمد خيري الأمير، مدرس الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة قنا، وأدارتها رحاب عبد الباري، مسئولة البرامج بمجمع إعلام قنا.
 

مصرع شاب أسفل حائط منزل في قرية الكرنك بقنا

لقي شاب مصرعه أسفل جدار منزل، سقط عليه أثناء تواجده بجواره في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب إثر سقوط جدار منزل فوق رأسه في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

 

