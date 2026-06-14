صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن تطورات مثيرة داخل سوق الانتقالات، مؤكدًا وجود تحركات لصفقة تبادلية محتملة بين النادي النادي الأهلي ونادي المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فرج عامر عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن نجم خط وسط المصري محمد مخلوف في طريقه للانتقال إلى الأهلي، مقابل انتقال لاعب الأهلي عمر الساعي إلى صفوف المصري، وذلك ضمن صفقة تبادلية يجري الترتيب لها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المعلومات الواردة جاءت من خلال وكلاء لاعبين اجتمعوا مع مسؤولي الأهلي في القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، لافتًا إلى أن هناك بعض الرتوش الأخيرة التي تفصل عن حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما تم تداوله.

وتأتي هذه التطورات في إطار تحركات إدارة الأهلي لحسم ملفات اللاعبين وتحديد قائمة الفريق النهائية استعدادًا للموسم الجديد، سواء فيما يتعلق باستمرار بعض العناصر أو حسم موقف اللاعبين المرشحين للرحيل.