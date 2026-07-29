رابطة الأندية تحسم موعد قرعة الموسم الجديد للدوري

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد إجراء قرعة بطولة دوري ORA للموسم الكروي الجديد 2026 - 2027، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقررت الرابطة إقامة مراسم القرعة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل، بمقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تسفر القرعة عن جدول مباريات الموسم الجديد، حيث تترقب الأندية المشاركة معرفة مواجهاتها وترتيب مبارياتها خلال منافسات البطولة، قبل انطلاق الدوري في أغسطس المقبل.

وتأتي إقامة القرعة ضمن خطة رابطة الأندية لإنهاء كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، ومنح الأندية فرصة كافية لوضع برامج الإعداد الخاصة بها وفقًا لجدول المنافسات.