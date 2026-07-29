بعيدا عن الطب والهندسة.. كليات مطلوبة في سوق العمل برواتب مجزية

لم يعد اختيار التخصص الجامعي بعد الثانوية العامة يعتمد فقط على المكانة الاجتماعية للكليات أو ما يُعرف بـ"كليات القمة"، فالتغيرات المتسارعة في سوق العمل، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فرضت واقعًا جديدًا جعل المهارة والقدرة على مواكبة التطور أهم من اسم الكلية نفسها.

ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 واقتراب انطلاق تنسيق الجامعات، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن التخصصات التي توفر فرص عمل حقيقية بعد التخرج، خاصة في ظل اختفاء بعض الوظائف التقليدية وظهور مهن جديدة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي.

ويؤكد خبراء التعليم وسوق العمل أن السنوات المقبلة ستشهد طلبًا متزايدًا على عدد من التخصصات التي ترتبط بالتكنولوجيا والبيانات والاستدامة، وهي مجالات يتوقع أن تقود الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل.

لم تعد "كليات القمة" وحدها الطريق للنجاح

لسنوات طويلة، ارتبط التفوق الدراسي بالالتحاق بكليات الطب أو الهندسة أو الصيدلة، باعتبارها الطريق الأسرع للحصول على وظيفة مستقرة.

لكن اليوم تغيرت المعادلة، فأصبح أصحاب المهارات الرقمية والتكنولوجية يحظون بفرص توظيف ورواتب مرتفعة داخل الشركات المحلية والعالمية، حتى وإن لم يكونوا خريجي التخصصات التقليدية.

ويرى متخصصون أن اختيار الكلية يجب أن يقوم على ميول الطالب واحتياجات سوق العمل المستقبلية، وليس فقط على المجموع أو التصنيف الاجتماعي.

أولًا.. علم البيانات وتحليل البيانات

يعد تخصص علم البيانات (Data Science) من أكثر المجالات نموًا على مستوى العالم، مع اعتماد المؤسسات على البيانات الضخمة في اتخاذ القرارات ورسم الخطط المستقبلية.

وتبحث البنوك، وشركات التكنولوجيا، والمستشفيات، وشركات الاتصالات، والمؤسسات التجارية عن متخصصين قادرين على تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد في تطوير الأداء وزيادة الأرباح.

ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، من المتوقع أن تنمو وظائف علوم البيانات والتحليلات بنسبة 35% خلال الفترة بين 2021 و2031، وهو من أعلى معدلات النمو بين مختلف المهن.

ومن أهم المهارات المطلوبة في هذا المجال:

-Python وR وSQL.

-تحليل البيانات والإحصاء.

-التعلم الآلي (Machine Learning).

-Power BI وTableau.

ثانيًا.. علوم وهندسة الحاسوب

رغم أن علوم الحاسب ليست من التخصصات الجديدة، فإنها أصبحت اليوم من أكثر المجالات طلبًا مع توسع الاقتصاد الرقمي.

وتحتاج الشركات باستمرار إلى مطوري برمجيات، ومهندسي نظم، ومتخصصين في الأمن السيبراني، وخبراء في الحوسبة السحابية، وهو ما يجعل خريجي هذا المجال من الأكثر طلبًا في سوق العمل.

وتشير التوقعات إلى نمو وظائف تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بنسبة 13% حتى عام 2031.

ويحتاج الطلاب في هذا المجال إلى إتقان:

-Java.

-Python.

-C++.

-الحوسبة السحابية.

-الأمن السيبراني.

-تطوير التطبيقات والبرمجيات.

ثالثًا.. العلوم البيئية والاستدامة

مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا المناخ والطاقة النظيفة، برزت تخصصات البيئة والاستدامة باعتبارها من المهن المستقبلية.

وتتجه الحكومات والشركات إلى تعيين متخصصين في إدارة الموارد البيئية، والطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتطبيق معايير التنمية المستدامة.

وتشير التقديرات إلى نمو فرص العمل في هذا القطاع بنسبة 8% خلال العقد الحالي.

ومن أبرز المهارات المطلوبة:

-إدارة المشروعات البيئية.

-الطاقة المتجددة.

-نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

-التشريعات البيئية.

-إعداد تقارير الاستدامة.

رابعًا.. الذكاء الاصطناعي والروبوتات

يُعد الذكاء الاصطناعي من أسرع المجالات نموًا في العالم، بعد أن أصبح عنصرًا أساسيًا في الصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، والنقل.

وتتوقع المؤسسات الدولية زيادة كبيرة في الطلب على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي ومهندسي الروبوتات، مع توسع الاعتماد على الأتمتة في مختلف القطاعات.

ويتطلب هذا المجال تعلم:

-التعلم الآلي (Machine Learning).

-التعلم العميق (Deep Learning).

-الشبكات العصبية.

-برمجة الروبوتات.

-تصميم الأنظمة الذكية.

ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن هذا القطاع سيكون من بين الأعلى أجرًا خلال السنوات المقبلة.

خامسًا.. التسويق الرقمي

لم تعد الشركات تعتمد على الإعلانات التقليدية فقط، بل أصبح التسويق الإلكتروني هو المحرك الأساسي للمبيعات.

ويشهد قطاع التسويق الرقمي نموًا كبيرًا مع توسع التجارة الإلكترونية، واعتماد الشركات على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث للوصول إلى العملاء.

ويعمل خريجو هذا المجال في:

-إدارة الحملات الإعلانية.

-تحسين محركات البحث (SEO).

-التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

-صناعة المحتوى.

-تحليل سلوك العملاء.

كما يتيح هذا المجال فرصًا للعمل الحر (Freelancing)، أو العمل مع شركات داخل مصر وخارجها.

المهارة أهم من الشهادة

يرى خبراء التوظيف أن الحصول على شهادة جامعية لم يعد وحده كافيًا لضمان فرصة عمل، بل أصبحت الشركات تبحث عن الخريج الذي يمتلك مهارات عملية وشهادات احترافية، ويتقن اللغات الأجنبية، ويجيد استخدام التكنولوجيا.

ويؤكدون أن التدريب أثناء الدراسة، والمشاركة في المشروعات العملية، والحصول على دورات معتمدة، أصبحت عوامل حاسمة في التوظيف، وقد تمنح خريجًا من كلية غير تقليدية فرصة أكبر من خريج إحدى الكليات التي كانت تُعرف سابقًا بـ"كليات القمة".

كيف يختار طالب الثانوية تخصصه؟

ينصح خبراء التعليم الطلاب بعدم الانجراف وراء أسماء الكليات فقط، وإنما دراسة طبيعة كل تخصص، وفرص العمل المتوقعة بعد التخرج، والمهارات المطلوبة فيه، ومدى توافقه مع قدراتهم الشخصية.

كما يؤكدون أن سوق العمل يتغير بوتيرة سريعة، وأن الوظائف التي ستكون مطلوبة بعد خمس أو عشر سنوات قد تختلف كثيرًا عن الوظائف الحالية، لذلك فإن اختيار تخصص يواكب التطور التكنولوجي أصبح استثمارًا حقيقيًا في المستقبل.

وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة، يبدو أن النجاح المهني لم يعد حكرًا على الطب أو الهندسة، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الخريج على اكتساب المعرفة، وتطوير مهاراته، ومواكبة احتياجات سوق العمل، وهو ما يجعل هذه التخصصات الخمسة من أبرز الخيارات الواعدة أمام طلاب الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة.