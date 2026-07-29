بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. كليات تقبل من 60%

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسميًا بنسبة نجاح بلغت 75.1%، اتجهت أنظار مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إلى المرحلة التالية، وهي تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وسط تساؤلات متزايدة حول الكليات التي يمكن الالتحاق بها وفقًا للمجموع، خاصة للحاصلين على نسب تتراوح بين 60% و70%.

ورغم أن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات لعام 2026 لم يُعلن بعد، فإن مؤشرات تنسيق العام الماضي تمثل دليلًا استرشاديًا يساعد الطلاب على تكوين تصور أولي للكليات والمعاهد التي قد تكون متاحة لهم، مع التأكيد أن الحدود الدنيا النهائية ستحددها وزارة التعليم العالي بعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى.

تنسيق 2026.. ماذا ينتظر الطلاب؟

من المتوقع أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى خلال أيام، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل شعبة وفقًا لمجاميع الطلاب والأماكن المتاحة بالجامعات الحكومية.

ويؤكد خبراء التعليم أن الطلاب يجب ألا يعتمدوا فقط على الحدود الدنيا للعام الماضي، وإنما يتابعوا المؤشرات الرسمية التي ستصدر عن وزارة التعليم العالي، لأن التنسيق يتغير سنويًا وفقًا لنسب النجاح وأعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للكليات.

كليات متاحة لمجموع 70%

تشير مؤشرات تنسيق العام الماضي إلى وجود عدد كبير من الكليات الحكومية والمعاهد التي استقبلت طلابًا بمجموع يقارب 70%، سواء من شعبة علمي علوم أو علمي رياضة.

ومن أبرز الكليات التي جاءت ضمن هذه الشريحة:

-كلية الزراعة جامعة عين شمس.

-كلية الآداب جامعة القاهرة.

-كلية الحقوق بجامعات الزقازيق والفيوم وأسيوط والمنصورة.

-كلية التربية بعدد من الجامعات، منها الإسكندرية، ودمنهور، والمنيا، والسويس، ومدينة السادات، والغردقة، ودمياط.

-كلية الآثار بجامعتي الفيوم وأسوان.

-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة.

-كلية العلوم (رياضة) بجامعتي أسيوط والمنيا.

كما أتاحت هذه الشريحة عددًا كبيرًا من المعاهد العليا للهندسة، والحاسبات، والعلوم الصحية التطبيقية، التي توفر برامج دراسية متنوعة في المجالات الهندسية والتكنولوجية.

المعاهد الهندسية والتكنولوجية.. فرص متنوعة

أظهرت مؤشرات التنسيق أن الطلاب الحاصلين على نحو 70% يمكنهم الالتحاق بعدد من المعاهد الهندسية المعتمدة، من بينها:

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

-معهد النيل العالي للهندسة بالمنصورة.

-معهد أكتوبر العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر.

-معهد الصفوة العالي للهندسة بالقليوبية.

-المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط.

-المعهد العالي للهندسة ببرج العرب.

-معهد المستقبل العالي للهندسة بالمنصورة.

كما ضمت القائمة عددًا من معاهد الحاسبات والمعلومات والعلوم الصحية التطبيقية، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.

ماذا عن الحاصلين على 60%؟

الطلاب الحاصلون على مجموع يقارب 60% لا تزال أمامهم خيارات متعددة داخل الجامعات الحكومية، خاصة في كليات الآداب، والحقوق، والتربية النوعية، والاقتصاد المنزلي، إلى جانب عدد من برامج الانتساب الموجه.

وبحسب مؤشرات تنسيق العام الماضي، جاءت أبرز الكليات المتاحة لهذه الشريحة كالتالي:

-كلية التربية النوعية بعدد من الجامعات.

-كلية الآداب.

-كلية الحقوق بنظام الانتساب الموجه.

-كليات التربية الرياضية.

-كليات الطفولة المبكرة.

-كلية الاقتصاد المنزلي.

-بعض برامج التربية المتخصصة في المحافظات.

كما تتوافر أمام هذه الفئة عشرات المعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة في تخصصات الإدارة، والحاسبات، والإعلام، واللغات، والسياحة والفنادق.

لا تجعل المجموع وحده معيار الاختيار

ويرى متخصصون في شؤون التعليم أن اختيار الكلية يجب ألا يعتمد على المجموع فقط، بل ينبغي مراعاة عدد من العوامل المهمة، أبرزها ميول الطالب، وسوق العمل، والمهارات المطلوبة مستقبلًا، إضافة إلى فرص التدريب والتوظيف التي توفرها الكلية.

ويؤكد الخبراء أن العديد من التخصصات التي لم تكن تحظى بإقبال كبير قبل سنوات أصبحت اليوم من أكثر المجالات طلبًا، خاصة في القطاعات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والطاقة، والصناعات التطبيقية.

الجامعات التكنولوجية.. خيار يزداد أهمية

من المتوقع أن تستقطب الجامعات التكنولوجية أعدادًا أكبر من الطلاب خلال تنسيق 2026، في ظل التوسع في إنشاء هذه الجامعات وربط الدراسة فيها باحتياجات سوق العمل.

وتقدم الجامعات التكنولوجية برامج تطبيقية في مجالات الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على التدريب العملي، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج مباشرة.

خطوات مهمة قبل تسجيل الرغبات

ينصح خبراء التنسيق الطلاب بعدم التسرع في كتابة الرغبات، مع ضرورة الاطلاع على دليل الكليات والتخصصات، وترتيب الرغبات وفقًا للأولوية الحقيقية، وليس بناءً على توقعات الآخرين.

كما يجب متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، وعدم الاعتماد على الشائعات أو القوائم غير الرسمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تنسيق 2026.. القرار الأهم بعد النتيجة

يمثل تنسيق الجامعات المرحلة الفاصلة في حياة طلاب الثانوية العامة، إذ يحدد المسار الأكاديمي والمهني لكل طالب خلال السنوات المقبلة. وبينما ينتظر الجميع إعلان الحدود الدنيا الرسمية للمرحلة الأولى، تبقى مؤشرات تنسيق العام الماضي مجرد دليل استرشادي، قد يساعد الطلاب على رسم صورة أولية لخياراتهم، دون أن يحسم القرار النهائي الذي ستعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة.