قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. حقيقة إمبراطورية لامين يامال
بعد الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن.. ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. والأمواج تصل إلى 3 أمتار
خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026
الرئيس السيسي: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
سقوط أسطورة مجاميع الثانوية.. كيف انتقلت المنافسة من الدرجات إلى المهارات؟
عباس شومان للطلاب الوافدين: الشرع الحنيف ترك مسائل الاجتهاد تيسيرًا على الناس
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر في العلمين.. وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. كليات تقبل من 60%

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. كليات تقبل من 60%
بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. كليات تقبل من 60%
إسراء عبدالمطلب
نتيجة الثانوية العامة 2026

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسميًا بنسبة نجاح بلغت 75.1%، اتجهت أنظار مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إلى المرحلة التالية، وهي تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وسط تساؤلات متزايدة حول الكليات التي يمكن الالتحاق بها وفقًا للمجموع، خاصة للحاصلين على نسب تتراوح بين 60% و70%.

ورغم أن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات لعام 2026 لم يُعلن بعد، فإن مؤشرات تنسيق العام الماضي تمثل دليلًا استرشاديًا يساعد الطلاب على تكوين تصور أولي للكليات والمعاهد التي قد تكون متاحة لهم، مع التأكيد أن الحدود الدنيا النهائية ستحددها وزارة التعليم العالي بعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى.

تنسيق 2026.. ماذا ينتظر الطلاب؟

من المتوقع أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى خلال أيام، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل شعبة وفقًا لمجاميع الطلاب والأماكن المتاحة بالجامعات الحكومية.

ويؤكد خبراء التعليم أن الطلاب يجب ألا يعتمدوا فقط على الحدود الدنيا للعام الماضي، وإنما يتابعوا المؤشرات الرسمية التي ستصدر عن وزارة التعليم العالي، لأن التنسيق يتغير سنويًا وفقًا لنسب النجاح وأعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للكليات.

كليات متاحة لمجموع 70%

تشير مؤشرات تنسيق العام الماضي إلى وجود عدد كبير من الكليات الحكومية والمعاهد التي استقبلت طلابًا بمجموع يقارب 70%، سواء من شعبة علمي علوم أو علمي رياضة.

ومن أبرز الكليات التي جاءت ضمن هذه الشريحة:

-كلية الزراعة جامعة عين شمس.

-كلية الآداب جامعة القاهرة.

-كلية الحقوق بجامعات الزقازيق والفيوم وأسيوط والمنصورة.

-كلية التربية بعدد من الجامعات، منها الإسكندرية، ودمنهور، والمنيا، والسويس، ومدينة السادات، والغردقة، ودمياط.

-كلية الآثار بجامعتي الفيوم وأسوان.

-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة.

-كلية العلوم (رياضة) بجامعتي أسيوط والمنيا.

كما أتاحت هذه الشريحة عددًا كبيرًا من المعاهد العليا للهندسة، والحاسبات، والعلوم الصحية التطبيقية، التي توفر برامج دراسية متنوعة في المجالات الهندسية والتكنولوجية.

المعاهد الهندسية والتكنولوجية.. فرص متنوعة

أظهرت مؤشرات التنسيق أن الطلاب الحاصلين على نحو 70% يمكنهم الالتحاق بعدد من المعاهد الهندسية المعتمدة، من بينها:

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

-معهد النيل العالي للهندسة بالمنصورة.

-معهد أكتوبر العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر.

-معهد الصفوة العالي للهندسة بالقليوبية.

-المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط.

-المعهد العالي للهندسة ببرج العرب.

-معهد المستقبل العالي للهندسة بالمنصورة.

كما ضمت القائمة عددًا من معاهد الحاسبات والمعلومات والعلوم الصحية التطبيقية، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.

ماذا عن الحاصلين على 60%؟

الطلاب الحاصلون على مجموع يقارب 60% لا تزال أمامهم خيارات متعددة داخل الجامعات الحكومية، خاصة في كليات الآداب، والحقوق، والتربية النوعية، والاقتصاد المنزلي، إلى جانب عدد من برامج الانتساب الموجه.

وبحسب مؤشرات تنسيق العام الماضي، جاءت أبرز الكليات المتاحة لهذه الشريحة كالتالي:

-كلية التربية النوعية بعدد من الجامعات.

-كلية الآداب.

-كلية الحقوق بنظام الانتساب الموجه.

-كليات التربية الرياضية.

-كليات الطفولة المبكرة.

-كلية الاقتصاد المنزلي.

-بعض برامج التربية المتخصصة في المحافظات.

كما تتوافر أمام هذه الفئة عشرات المعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة في تخصصات الإدارة، والحاسبات، والإعلام، واللغات، والسياحة والفنادق.

لا تجعل المجموع وحده معيار الاختيار

ويرى متخصصون في شؤون التعليم أن اختيار الكلية يجب ألا يعتمد على المجموع فقط، بل ينبغي مراعاة عدد من العوامل المهمة، أبرزها ميول الطالب، وسوق العمل، والمهارات المطلوبة مستقبلًا، إضافة إلى فرص التدريب والتوظيف التي توفرها الكلية.

ويؤكد الخبراء أن العديد من التخصصات التي لم تكن تحظى بإقبال كبير قبل سنوات أصبحت اليوم من أكثر المجالات طلبًا، خاصة في القطاعات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والطاقة، والصناعات التطبيقية.

الجامعات التكنولوجية.. خيار يزداد أهمية

من المتوقع أن تستقطب الجامعات التكنولوجية أعدادًا أكبر من الطلاب خلال تنسيق 2026، في ظل التوسع في إنشاء هذه الجامعات وربط الدراسة فيها باحتياجات سوق العمل.

وتقدم الجامعات التكنولوجية برامج تطبيقية في مجالات الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على التدريب العملي، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج مباشرة.

خطوات مهمة قبل تسجيل الرغبات

ينصح خبراء التنسيق الطلاب بعدم التسرع في كتابة الرغبات، مع ضرورة الاطلاع على دليل الكليات والتخصصات، وترتيب الرغبات وفقًا للأولوية الحقيقية، وليس بناءً على توقعات الآخرين.

كما يجب متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، وعدم الاعتماد على الشائعات أو القوائم غير الرسمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تنسيق 2026.. القرار الأهم بعد النتيجة

يمثل تنسيق الجامعات المرحلة الفاصلة في حياة طلاب الثانوية العامة، إذ يحدد المسار الأكاديمي والمهني لكل طالب خلال السنوات المقبلة. وبينما ينتظر الجميع إعلان الحدود الدنيا الرسمية للمرحلة الأولى، تبقى مؤشرات تنسيق العام الماضي مجرد دليل استرشادي، قد يساعد الطلاب على رسم صورة أولية لخياراتهم، دون أن يحسم القرار النهائي الذي ستعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة كليات تقبل من 60 تنسيق الثانوية العامة مؤشرات التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

رئيس وزراء العراق

بعد الضربات الأمريكية السعودية .. إجراء عاجل من رئيس الوزراء العراقي

ترشيحاتنا

عصام الشوالي

أجمل محطات العمر.. عصام الشوالي يحتفل بزفاف نجله بكلمات مؤثرة

المشجع الزملكاوي بالزي الأزهري

ربنا يعينك على البط الكيني.. مشجع بالزي الأزهري يوجه رسالة للأهلي من أمام بوابة الزمالك

طارق يحيي

طارق يحيى: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم.. وعليهم الصبر من أجل استقرار النادي

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد