رئيس مياه الجيزة: ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وحل شكاوى المواطنين

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية بمركزي خدمة العملاء بمنشأة البكاري وبولاق الدكرور، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطمأن رئيس الشركة على انتظام منظومة العمل داخل المركزين، وراجع معدلات استقبال طلبات وشكاوى المواطنين وآليات التعامل معها، مؤكدًا أهمية سرعة إنجاز الإجراءات وتقديم خدمة متميزة تلبّي احتياجات المواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

كما استمع إلى عدد من المواطنين المترددين على مركزي الخدمة، للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا بسرعة الاستجابة لكافة الطلبات والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المتعاملين.

وشدد المهندس محمد حفناوي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وحسن استقبال المواطنين، وتطبيق منظومة التحول الرقمي بما يسهم في تسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن الشركة تواصل تطوير مراكز خدمة العملاء باعتبارها الواجهة الرئيسية للتواصل مع المواطنين وتحقيق رضاهم.

