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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات ، و لن يتم الاكتفاء بإتاحتها إلكترونيا على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم و المواقع الاخبارية الاخرى

وكان قد قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس مقارنة نسب النجاح بين العام الحالي والعام الماضي، انخفاض نسب النجاح في جميع الشعب وفي مقدمتها الأدبي  ، مؤكدا أنه بالنسبة لنسبة النجاح العامة ، فجاءت نسبة النجاح العامة في العام الحالي هي ٧٥.١%، بينما كانت في العام الماضي ٧٩.٢%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.١%.

وقال الدكتور تامر شوقي ، اما عن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم
، فبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم في العام الحالي هي ٧٥.٤%، بينما كانت في العام الماضي ٧٩.٥%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.١%.

وأضاف انه فيما يخص نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة ، بلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة في العام الحالي هي ٨١.٦%، بينما كانت في العام الماضي ٨٥.٨%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.٢%.

واستكمل قائلا اما عن نسبة النجاح في الشعبة الأدبية ، بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية في العام الحالي هي ٦٩.٢%، بينما كانت في العام الدراسي الماضي ٧٣.٦%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.٤%، وهو أكبر معدل انخفاض بين جميع الشعب.

وشدد الدكتور تامر شوقي على احتمال انخفاض الحدود الدنيا بمعظم الكليات عن العام الماضي. ، وقال : قد يشير هذا الانخفاض في نسب النجاح إلى ارتفاع مستوى صعوبة امتحانات هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، مع احتمال وجود عوامل أخرى أسهمت في هذه النتائج

وقال الدكتور تامر شوقي : تحتل شعبة علمي رياضة أعلى نسبة نجاح، تليها علمي علوم، وأخيرا الشعبة الأدبية ، وهذا يعني أيضا ارتفاع نسب الرسوب مقارنة بالعام الماضي

وأخيرا أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2026 هي الاقل منذ عام 2022

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