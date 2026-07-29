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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 |أرقام تكشف إنخفاض نسب النجاح عن العام الماضي

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس مقارنة نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة ، بين العام الحالي والعام الماضي، انخفاض نسب النجاح في جميع الشعب وفي مقدمتها الأدبي  ، مؤكدا أنه بالنسبة لنسبة النجاح العامة ، فجاءت نسبة النجاح العامة في العام الحالي هي ٧٥.١%، بينما كانت في العام الماضي ٧٩.٢%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.١%.

وقال الدكتور تامر شوقي ، اما عن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم
، فبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم في العام الحالي هي ٧٥.٤%، بينما كانت في العام الماضي ٧٩.٥%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.١%.

وأضاف انه فيما يخص نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة ، بلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة في العام الحالي هي ٨١.٦%، بينما كانت في العام الماضي ٨٥.٨%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.٢%.

واستكمل قائلا اما عن نسبة النجاح في الشعبة الأدبية ، بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية في العام الحالي هي ٦٩.٢%، بينما كانت في العام الدراسي الماضي ٧٣.٦%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.٤%، وهو أكبر معدل انخفاض بين جميع الشعب.

وشدد الدكتور تامر شوقي على احتمال انخفاض الحدود الدنيا بمعظم الكليات عن العام الماضي. ، وقال : قد يشير هذا الانخفاض في نسب النجاح إلى ارتفاع مستوى صعوبة امتحانات هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، مع احتمال وجود عوامل أخرى أسهمت في هذه النتائج

وقال الدكتور تامر شوقي : تحتل شعبة علمي رياضة أعلى نسبة نجاح، تليها علمي علوم، وأخيرا الشعبة الأدبية ، وهذا يعني أيضا ارتفاع نسب الرسوب مقارنة بالعام الماضي

وأخيرا أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2026 هي الاقل منذ عام 2022

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