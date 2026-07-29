نتيجة الثانوية العامة 2026 |أرقام تكشف إنخفاض نسب النجاح عن العام الماضي

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس مقارنة نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة ، بين العام الحالي والعام الماضي، انخفاض نسب النجاح في جميع الشعب وفي مقدمتها الأدبي ، مؤكدا أنه بالنسبة لنسبة النجاح العامة ، فجاءت نسبة النجاح العامة في العام الحالي هي ٧٥.١%، بينما كانت في العام الماضي ٧٩.٢%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.١%.

وقال الدكتور تامر شوقي ، اما عن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم

، فبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم في العام الحالي هي ٧٥.٤%، بينما كانت في العام الماضي ٧٩.٥%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.١%.

وأضاف انه فيما يخص نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة ، بلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة في العام الحالي هي ٨١.٦%، بينما كانت في العام الماضي ٨٥.٨%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.٢%.

واستكمل قائلا اما عن نسبة النجاح في الشعبة الأدبية ، بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية في العام الحالي هي ٦٩.٢%، بينما كانت في العام الدراسي الماضي ٧٣.٦%، وهذا يعني انخفاض نسبة النجاح بمقدار ٤.٤%، وهو أكبر معدل انخفاض بين جميع الشعب.

وشدد الدكتور تامر شوقي على احتمال انخفاض الحدود الدنيا بمعظم الكليات عن العام الماضي. ، وقال : قد يشير هذا الانخفاض في نسب النجاح إلى ارتفاع مستوى صعوبة امتحانات هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، مع احتمال وجود عوامل أخرى أسهمت في هذه النتائج

وقال الدكتور تامر شوقي : تحتل شعبة علمي رياضة أعلى نسبة نجاح، تليها علمي علوم، وأخيرا الشعبة الأدبية ، وهذا يعني أيضا ارتفاع نسب الرسوب مقارنة بالعام الماضي

وأخيرا أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2026 هي الاقل منذ عام 2022