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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
نهى هجرس
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة. 

تفاصيل إطلاله هنا الزاهد 

وأطلت هنا الزاهد، مرتدية فستاناً أنيقاً باللون الأحمر، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد 

هنا هنا الزاهد صور هنا الزاهد اخبار هنا الزاهد

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