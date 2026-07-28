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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل البريوش الهش .. وصفة ناجحة بمذاق المخابز

طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش
أسماء عبد الحفيظ
نتيجة الثانوية العامة 2026

يعد البريوش من أشهر المخبوزات الفرنسية التي تتميز بقوامها الهش وطعمها الغني، ويُقدم في وجبة الإفطار أو مع كوب من الشاي أو القهوة، كما يمكن حشوه بالشوكولاتة أو المربى أو تناوله سادة.

وإذا كنتِ ترغبين في تحضير بريوش طري مثل المخابز، فإليك المقادير والخطوات بالتفصيل.

تقدم الشيف ميدو عثمان طريقة عمل البريوش الهش، بمذاق لا يقاوم .

مقادير البريوش الهش

  • 4 أكواب دقيق.
  • ملعقة كبيرة خميرة فورية.
  • نصف كوب سكر.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • 2 بيضة.
  • كوب حليب دافئ.
  • ربع كوب زبدة طرية.
  • ملعقة صغيرة فانيليا.
  • بيضة مخفوقة لدهن الوجه.
  • سمسم أو حبة البركة للتزيين حسب الرغبة.

طريقة التحضير

  1. في وعاء، تُخلط الخميرة مع الحليب الدافئ وملعقة صغيرة من السكر، ثم تُترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل.
  2. في وعاء آخر، يُخلط الدقيق مع السكر والملح، ثم تُضاف البيضتان والفانيليا وخليط الخميرة.
  3. تُعجن المكونات جيدًا، ثم تُضاف الزبدة تدريجيًا مع الاستمرار في العجن لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة.
  4. تُغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ لمدة ساعة إلى ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها.
  5. بعد التخمير، تُقسم العجينة إلى كرات متساوية أو تُشكل على هيئة ضفيرة أو أصابع حسب الرغبة.
  6. تُرص في صينية مدهونة بالزبدة، ثم تُترك لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تختمر مرة أخرى.
  7. يُدهن وجه البريوش بالبيض المخفوق ويُرش بالسمسم أو حبة البركة.
  8. يُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.
  9. بعد خروجه من الفرن، يمكن دهنه بقليل من الزبدة للحصول على لمعان وطراوة إضافية.

أسرار نجاح البريوش

  • استخدمي حليبًا دافئًا وليس ساخنًا حتى لا يفسد الخميرة.
  • اعجني العجينة جيدًا للحصول على قوام هش وخفيف.
  • لا تكثري من الدقيق أثناء العجن حتى لا يصبح البريوش جافًا.
  • اتركي العجينة تختمر في مكان دافئ بعيدًا عن تيارات الهواء.
  • احرصي على عدم المبالغة في مدة الخبز حتى يحتفظ البريوش بطراوته.

أفكار لتقديم البريوش

يمكن تقديم البريوش مع العسل أو المربى أو الجبن الكريمي، كما يمكن حشوه بالشوكولاتة أو النوتيلا أو القرفة والسكر، ويُعد أيضًا خيارًا مناسبًا لتحضير ساندويتشات الإفطار للأطفال.

القيمة الغذائية للبريوش

يحتوي البريوش على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، كما يوفر البروتين من البيض والحليب، إلا أنه يحتوي أيضًا على الزبدة والسكر، لذا يُفضل تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

ويُعد البريوش الهش من المخبوزات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة، ومع الالتزام بخطوات العجن والتخمير ستحصلين على نتيجة تضاهي المخابز، بطعم شهي وقوام خفيف يناسب جميع أفراد الأسرة.

البريوش الهش طريقة عمل البريوش الهش مكونات عمل البريوش البريوش

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