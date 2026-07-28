لأربعة مواسم .. الملاح يطير من فاركو لدعم صفوف وسط المصري

واصل مجلس إدارة نادي المصري برئاسة كامل أبو علي سلسلة تدعيماته للفريق الأول للكرة بالنادي استعدادًا للموسم الجديد وذلك بالتعاقد مع ياسين الملاح لاعب فريق فاركو بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2030/2029.

وتم سداد المقابل المادي للصفقة لفريق فاركو ومن ثم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب والحصول على توقيعه مع القلعة الخضراء.



المصري يواصل تدعيماته للموسم الجديد ويتعاقد مع ياسين الملاح لاعب فاركو لأربعة مواسم

الجدير بالذكر أن اللاعب ياسين الملاح والبالغ من العمر 22 عاما يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع وقد ظهر اللاعب بمستوى طيب للغاية مع فريق فاركو خلال الموسمين الأخيرين الامر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه والظفر بخدماته.