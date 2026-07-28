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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأربعة مواسم .. الملاح يطير من فاركو لدعم صفوف وسط المصري

ياسين الملاح لاعب المصري
ياسين الملاح لاعب المصري
محمد الغزاوى
نتيجة الثانوية العامة 2026

واصل مجلس إدارة نادي المصري برئاسة كامل أبو علي سلسلة تدعيماته للفريق الأول للكرة بالنادي استعدادًا للموسم الجديد وذلك بالتعاقد مع ياسين الملاح لاعب فريق فاركو بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2030/2029.

وتم سداد المقابل المادي للصفقة لفريق فاركو ومن ثم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب والحصول على توقيعه مع القلعة الخضراء.
 

المصري يواصل  تدعيماته للموسم الجديد ويتعاقد مع ياسين الملاح لاعب فاركو لأربعة مواسم

الجدير بالذكر أن اللاعب ياسين الملاح  والبالغ من العمر  22  عاما يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع وقد ظهر اللاعب بمستوى طيب للغاية مع فريق فاركو خلال الموسمين الأخيرين الامر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه والظفر بخدماته.

ياسين الملاح المصري النادى المصري فاركو

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