مدير رعاية بورسعيد الصحية يتفقد مجمع الشفاء الطبي ويتابع العمل بمختلف الأقسام

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، جولة تفقدية مفاجأة اليوم بمجمع الشفاء الطبي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بشأن المتابعة الدورية لانتظام العمل وضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين على مدار الساعة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

مدير رعاية بورسعيد الصحية ببورسعيد يفاجئ مجمع الشفاء الطبي

وشملت الجولة أقسام الطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، حيث حرص الدكتور إسماعيل الحفناوي على متابعة الحالة الصحية للمرضى المتواجدين والاستماع إلى آرائهم، متفقدًا مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، ومؤكدًا أهمية تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المنتفعين وتحقق أعلى معدلات الرضا.

كما تفقد الدكتور اسماعيل الحفناوى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم بمختلف الأقسام، وراجع معدلات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة الحالات، فضلاً عن متابعة انتظام سير العمل والتأكد من التزام الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بالجداول المقررة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية.

وتضمنت الجولة الانضباط الإداري ومتابعة الحالة الأمنية والنظافة العامة بالمجمع، حيث شدد مدير عام فرع الهيئة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لترددات الفترة الصباحية.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية التابعة لها، بما يدعم جهود تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة للمواطنين.