وزير الطيران يبحث مع سكرتير عام «الإيكاو» خارطة تطوير الطيران المدني في أفريقيا

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءً ثنائيًا مع خوان كارلوس سالازار، سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات رفيعة المستوى التي يجريها مع كبار مسئولي المنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار المشاركين في المؤتمر.

وذلك على هامش أعمال النسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران (AFI Aviation Week 2026).

حضر اللقاء محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وريم عرابي، مندوب مصر المناوب لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، في مقدمتها خارطة تطوير قطاع الطيران المدني بالقارة الأفريقية في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي، إلى جانب دعم تنفيذ برامج ومبادرات منظمة الإيكاو، وتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

كما استعرض الجانبان الاستعدادات الجارية للمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر 2026 بمدينة مونتريال الكندية، إلى جانب مناقشة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للمنظمة خلال نفس الفترة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الأولوية على أجندة الطيران المدني الدولي.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن مصر تحرص على مواصلة دورها الفاعل داخل منظمة الطيران المدني الدولي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أن استمرار التشاور والتنسيق بين المنظمة والدول الأعضاء يسهم في تطوير السياسات والبرامج الداعمة لنمو القطاع، ويعزز قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.

من جانبه، أعرب خوان كارلوس سالازار عن تقديره لاستضافة مصر أعمال أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران، مشيدًا بدورها في دعم أنشطة وبرامج منظمة الطيران المدني الدولي بالقارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يدعم أولويات المنظمة ويعزز كفاءة واستدامة قطاع الطيران المدني.