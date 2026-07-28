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إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ - المحلة | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ - المحلة | صور

إصابة 10 اشخاص بالغربية
إصابة 10 اشخاص بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد الطريق الفرعي بطريق "كفر الشيخ ـ المحلة" بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بميكروباص إثر السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اصابة 10 اشخاص بحادث سير وتصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بذات الطريق المذكور بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل إصابة 10 اشخاص حادث مروري المحلة كفر الشيخ

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