مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، الثلاثاء، منخفضًا بمقدار (91.01) نقطة، ليصل إلى مستوى (10678.11) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - (195) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (52) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وتراجعت أسهم (210) شركات.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (84.50) نقطة، ليصل إلى مستوى (21877.22) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (12.2) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.4) مليون سهم.